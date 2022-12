Uus aasta saabub sombuse ilmaga

Uusaastaööl eemaldub madalrõhulohk ühes sooja ja niiske õhumassiga itta, sajab vihma ja õhutemperatuur on plusspoolel. Tuul nõrgeneb.

1.jaanuari päeval madalrõhkkonna mõju väheneb. Liivi lahe ääres ja Eesti lõunaservas sajab veel vihma, põhja pool on ilm suurema sajuta ja ka üürikeste selgimistega. Läänekaare tuul on võrdlemisi rahulik, vaid põhjarannikul on loodetuul puhanguti tugevam.

Õhutemperatuur on kuni keskpäevani plusspoolel (+1..+7°C), pärastlõunal langeb Põhja-Eestis alla 0°C ning märjad teepinnad külmuvad ning muutuvad libedaks.

Esmaspäeva öösel libiseb üle Eesti kõrgrõhuhari. Ilm on sajuta ning läänekaare tuul on enamasti nõrk, vaid põhjarannikul tugevamate loodetuule puhangutega. Õhutemperatuur langeb -1..-5°C-ni, saarte rannikul on kuni +2°C.

Päeval läheneb Rootsi rannikule väike rahulik madalrõhkkond ja selle sajupilved laienevad üle mere. Saartel hakkab keskpäeva paiku lörtsi ja vihma sadama, pärastlõunal liigub sadu mandri läänerannikule ja õhtuks edasi sisemaale. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul.

Õhutemperatuur on -3°C-st Virumaal +2°C-ni mandri lääneservas, saartel on kuni +4°C.