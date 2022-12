Tallinna aastavahetuspeol asendab ilutulestikku valgusetendus

Valgusetenduse muusika kirjutas spetsiaalselt vana-aasta õhtu jaoks Tiit Kikas. Etendus koosneb muusikasse sünkroniseeritud liikuvast valgusest ja laserkiirtest. Kõik see toimub täpselt aastavahetusel ning kestab üheksa minutit.

"Valgusetenduseks oleme toonud spetsiaalselt Saksamaalt väga võimsad laserid ja lisaks ka väga võimsad prožektorid. Kõige parema elamuse saab valgusetendusest Vabaduse väljakul kohapeal, aga võimsaid kiiri on näha kindlasti ka kilomeetrite kauguselt," ütles valgusetenduse projektijuht Kalle Kingsepp.

Tallinnas on mitu aastat arutatud, et ilutulestiku asemel võiks olla midagi muud.

"See hirmutab loomi, see hirmutab linde ja seda enam, et on Ukraina sõda, oli see igati loogiline valik, et liikuda edasi ja otsida alternatiive," selgitas Tallinna Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.

Laseretendus pole linnale odavam kui ilutulestik. Valgusetendusele eelneb kontsert, mis algab kell 22.