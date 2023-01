Venemaa jätkas uusaastaööl rünnakuid Kiievile

Venemaa jätkas rünnakuid Kiievi vastu

Venemaa jätkas ööl vastu 1. jaanuari raketi- ja droonirünnakuid Kiievi vastu, vahendas Kyiv Independent.

Kiievi sõjaväeadministratsioon teatas hommikul kella poole viie ajal, et on alla lasknud 32 sihtmärki. Inimohvritest ei ole teatatud.

Sõjaväeadministratsioon ei teatanud, kui paljud sihtmärkidest olid droonid.

Kiievis jätkub õhuhäire.

Zelenski: ma soovin meile kõigile üht - võitu

"Ma tahan soovida meile kõigile üht - võitu. See on peamine. Üks soov kõigile ukrainlastele," ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski oma uusaastatervituses mõned minutid enne südaööd.

"Me oleme valmis vabaduse nimel võitlema. Seetõttu oleme kõik siin. Mina olen siin. Meie oleme siin. Teie olete siin. Kõik on siin. Me oleme kõik Ukraina," ütle Zelenski.

Venemaa president Vladimir Putin kutsus oma uusaastapöördumises Vene rahvast üles toetama Ukrainas sõdivaid Vene vägesid.

Reznikov: Venemaa sulgeb nädala pärast riigipiirid

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov ütles, et Venemaa sulgeb teise mobilisatsioonilaine tõttu nädala pärast Vene meeste väljapääsu takistamiseks oma piirid

"Jaanuari alguses sulgevad Venemaa võimud meestele piirid, kuulutavad välja sõjaseisukorra ja alustavad järjekordset mobilisatsioonilainet. Piirid suletakse ka Valgevenes," ütles ta.

Ukraina luuredirektoraadi juht Kõrõlo Budanov ütles varem 30. detsembril BBC-le antud intervjuus, et Venemaa kavandab tööjõupuuduse tõttu uut mobilisatsioonilainet alates 5. jaanuarist.