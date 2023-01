Päästjad reageerisid öösel üle 60 väljakutsele

"Öösel oli päästjatel väljasõite natuke üle 60. Öö kulus peamiselt selle peale, et kustutada ilutulestikupakettide jäänuseid, mis olid siin-seal põlema jäänud," ütles Saaremets.

"Kui vaadata eilsest õhtust alates, siis tegelikult oli meil ka neli eluhoone tulekahju. Neist kõige traagilisem jäi 31. detsembri õhtusse, kella seitsme paiku põles Pärnu-Jaagupis Pikal tänaval elumaja, seal paraku tuleb öelda, et kustutustööde käigus leiti majast ka hukkunud vanem naisterahvas. See tõi eelmisel aastal tules hukkunute numbri 49 peale," rääkis Saaremets.

Eelmisel aastal oli hukkunuid kümmekonna inimese võrra vähem. Aastaga langes eluhoonete tulekahjude üldarv, 2022. aastal käisid päästjad kustutamas 546 eluhoonetulekahju ja aasta varem 584 eluhoonepõlengut.

Suurematest sündmustest süütas Tõrvas ilutulestikurakett ühe kortermaja soojustuse, Kastre vallas põles tühjalt seisva vana maja külg ning Rakveres süttis eramaja katus.

Saaremetsa sõnul on ilutulestikuga seotud väljakutseid igal aastal ning esialgu on keeruline võrdlust välja tuua. "Päästjate mõistes usun, et oli enam-vähem tavapärane aastavahetus. Ka meie kolleegid kiirabist said öösel erinevaid väljasõite ja kuigi päästjate abi sinna ei vajatud, siis tean, et öö jooksul on ka kolm inimest ilutulestiku laskmisel viga saanud ja peamine põhjus, nagu arvata võib, on ilutulestliku vale käsitlemine," ütles ta.

Esialgsetel andmetel sai hooletust ilutulestiku kasutamisest viga kaks noormeest Rakveres ja Suure-Jaanis ja 10-aastane laps Raplamaal.