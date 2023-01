Politsei uusaastaöö väljakutsed olid peamiselt seotud alkoholiga

"Politseile möödus uusaastaöö väga töiselt. Kui avalikud üritused möödusid üldjuhul rahulikult, siis koduseinte vahel toimuv mitte. Peamised väljakutsed olid seotud alkoholi liigtarbimisega, mis tõi kaasa rohkem lähisuhtevägivalla juhtumeid, joobes juhtimist, aga ka abitusse seisundisse jäetud inimesi," ütles politsei- ja piirivalveameti operatiivjuht Tago Trei.

Trei sõnul oli aastavahetus vägivallarohke just alkoholi tõttu. "Meil oli mitmeid sündumsi, kus alkoholist tingitud tülisid ei suudetud enam sõnadega lahendada ja appi võeti rusikad või muu. Üks kurb näide on tänasest varahommikust, kus politseile Tapalt teatati, et korterist leiti vägivallatundemärkidega 54-aastase mehe surnukeha, kus sündmuskohalt pidasime kinni 58-aastase alkoholijoobes mehe," ütles ta.

Negatiivse trendi vaates tuli avalikes kohtades ette kaks relvaga seotud juhtumit, mõlemad leidsid aset Tartus. "Ühel juhul ähvardati tüli käigus teist relvataolise esemega, teise juhtumi puhul lasti ja vehiti sellega avalikus kohas. Mõlema juhtumi puhul olid inimesed alkoholijoobes ning tegemist oli stardipüstolitega, mis nägid välja nagu päris relvad ja häirisid teisi," rääkis Trei.

Ööpäevaga tabati 23 joobes juhti, Trei sõnul see number päeva jooksul ilmselt kasvab.