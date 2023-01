Stockholmis kärgatas esmaspäeval kaks plahvatust

Esimene plahvatus toimus kohaliku aja järgi kella kolme paiku. Plahvatus toimus linna lääneosas, veidi üle tunni hiljem toimus Stockholmi lõunaosas veel üks plahvatus, vahendas Helsingin Sanomat.

Politsei pole veel kindel, kas plahvatused on omavahel seotud.

"Viimane plahvatus on veel nii värske, et meil pole selle kohta palju informatsiooni. Loomulikult uurime, kas need plahvatused on omavahel seotud," ütles Stockholmi politsei pressiesindaja.

Võimude teatel plahvatuste tõttu keegi vigastada ei saanud. Politsei teatas, et pidas kinni ühe inimese. Politsei ei välista, et Grimsta piirkonnas toimunud plahvatus on seotud aastavahetusel toimunud tulistamisega, milles hukkus üks 20-aastane inimene.