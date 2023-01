Teisipäev tuleb sajune ja keeruliste liiklusoludega

Öö vastu teisipäeva on Eestis pilves. Sajab vihma ja lörtsi, mandri kesk- ja põhjaosas ka lund, sadu on intensiivne, paiguti tuiskab. Kohati sajab jäävihma, on jäidet. Mõõdukas tuul pöördub idakaarest põhjakaarde ning ulatub 4 kuni 10, Kirde-Eestis iiliti 15 meetrini sekundis, Liivi lahel ja mandri lõunaservas tugevneb edela- ja läänetuul 9 kuni 15, puhanguti kuni 20 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on Põhja-Eestis -2 kuni +1, lõuna pool esialgu 0 kuni +6 kraadi.

Hommik on pilves. Paljudes kohtades sajab lörtsi ja vihma, mandri põhjaosas ka lund ning tuiskab. Mitmel pool on jäidet. Tugev tuul pöördub lääne poolt läände ja loodesse. Õhutemperatuur on -1 kraadist Virumaal +3 kraadini saartel.

Päeval sadu jätkub, muutudes põhja poolt alates lumisemaks, paiguti tuiskab. Tuul pöördub kõikjal läände ja loodesse ning ulatub 4 kuni 10, puhanguti 13, saartel ja mandri lõunaservas kuni 17 meetrini sekundis, pärastlõunal tuul aegamisi nõrgeneb. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi, pärastlõunal põhja poolt alates langeb. Teeolud on halvad.

Kolmapäev tuleb lume- , saartel ka lörtsihoogude ja rahuneva ilmaga: külma on ühest kuue kraadini, saarte rannikul on õhutemperatuur null kraadist kõrgem.

Neljapäeval tõuseb uuesti tuul, lumepilvi liigub enam üle Põhja-Eesti. Öösel on külma kahest kraadist saarte rannikul 15 kraadini sisemaal, päeval õhk külmeneb ka saartel ning külma on üle maa 5 kuni 11 kraadi.

Reede ja laupäev tulevad kohati kerge lumega ja päris karged: reede öö võib tuua Ida-Eestisse külma kuni 20, laupäev kohati ka 25 kraadi. Päevasel ajal on idas külma 15 kraadi ringis. Lääne-Eesti ilm on umbes 10 kraadi jagu pehmem.