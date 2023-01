Oluline 3. jaanuaril kell 5.55:

- Kiiev: Ukraina väed hävitasid Luhanskis asuva Vene laskemoonalao;

- Venemaa poolt okupeeritud Sevastopolis oli kuulda plahvatusi;

- Venemaa jätkab Kramatorski pommitamist;

- ISW: Vene väed pole Svatove piirkonnas oma taktikalist positsiooni parandanud.

Kiiev: Ukraina väed hävitasid Luhanskis asuva Vene laskemoonalao

Ukraina relvajõudude strateegilise kommunikatsiooni üksus teatas teisipäeval, et riigi väed hävitasid okupeeritud Luhanski oblastis asuva Venemaa laskemoonalao. Laskemoonaladu asus Svatove piirkonnas, mille ümbruses käivad ägedad lahingud.

Venemaa poolt okupeeritud Sevastopolis oli kuulda plahvatusi

Venemaa okupatsioonivõimud teatasid, et Krimmis asuvas Sevastopoli linnas aktiveeriti õhutõrjesüsteemid. Kohalike võimude väitel tulistati alla kaks drooni, vahendas The Kyiv Independent.

Venemaa jätkab Kramatorski pommitamist

Ukraina võimude teatel pommitas Venemaa 2. jaanuari hilisõhtul Donetski oblastis asuvat Kramatorski linna.

"Kramatorsk on rünnaku all, jääge varjupaikadesse," teatas sotsiaalmeedias linnapea Aleksandr Gontšarenko.

Ukraina võimude teatel jätkas Venemaa ka Sumõ oblasti pommitamist, vahendas Ukrainska Pravda.

ISW: Vene väed pole Svatove piirkonnas oma taktikalist positsiooni parandanud

USA mõttekoja Sõjauuringute Instituudi (ISW) teatas, et Vene väed üritavad Svatove piirkonnas oma positsioone parandada. Seni pole Vene väed edukad olnud. Üks Vene allikas väitis, et nii Ukraina kui ka Vene väed tegid uusaastal taktikalise pausi, kuid jätkasid 2. jaanuaril võitlust.

Ukraina peastaap teatas 2. jaanuaril, et riigi väed tõrjusid Vene rünnaku Stelmahivkale. Veel üks Vene allikas väitis, et mõlemad pooled kasutavad piirkonnas aktiivselt suurtükiväge.

ISW teatel jätkasid Ukraina väed 1. ja 2. jaanuaril Venemaa vasturünnakute tõrjumist Kreminna ümbruses. Üks Vene allikas väitis, et Ukraina väed valmistavad ette ulatuslikku rünnakut Kreminna piirkonnas.

Zelenski: Venemaa kavandab pikaajalist droonirünnakut

Venemaal on plaanis Ukraina vastu pikaajaline rünnak Iraanilt saadud Shahed-136 droonidega, ütles esmaspäeva õhtul Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Tema sõnul on Moskva taktikaks Ukraina elanikkonna, õhutõrje ja energiataristu kurnamine.

Ukraina kaitsejõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi teatas sotsiaalmeedias, et Ukrainas on hukkunud üle 100 000 Vene sõduri ning Ukraina väed on vabastanud 40 protsenti territooriumist, mille Vene väed on alates veebruarist vallutanud.