Lumesadu on muutnud teeolud keeruliseks

Teisipäeva varahommikul on riigiteed Kesk-, Põhja-, Ida- ja kohati ka Lääne-Eestis lumised, teedel esineb ka tuisuvaalusid. Transpordiamet soovitab juhtidel sõidud võimaluse korral need edasi lükata, kuna teeolud on keerulised.

Kesk-Eestist alates põhja poole on lumesadu väga intensiivne ja sadu jätkub. Tihedas sajus on nähtavus piiratud ja liiklustingimused halvad. Kõrvalmaanteedel võib esineda tuisuvaalusid ja teed on raskesti läbitavad. Sõidukiirused on ka põhimaanteedel raskete olude tõttu tavapärasest palju madalamad ning arvestada tuleb oluliselt suurema ajakuluga.

Lõuna pool Eestis on teekatted sõiduradade vahel lumised ja kohati ka jäised. Lõuna-Eestis tugevneb hommikul edela- ja läänetuul puhanguti 15-20 m/s, Liivi lahe ääres puhanguti kuni 23 m/s. Puhangute piirkondades võib teedele langeda puid ja oksi.

Transpordiamet soovitab praeguste ilmaoludega liiklemist vältida. Prognoosi kohaselt taandub sadu alles keskpäeva paiku. Kui sõitu hilisemaks ajastada pole võimalik, siis tuleb sõidukijuhil olla äärmiselt ettevaatlik ja valida teeoludele vastav sõidustiil. Lubatud suurim sõidukiirus ei ole liiklejatele kohustuslik. Tuisusel maanteel liigeldes tuleb hoida ohutut pikivahet ning vältida möödasõite.

Tee- ja sõiduolusid saab jälgida portaalist Tarktee.ee.