Norra firma plaanib Soome rajada suure terasetehase

Ajaleht Helsingin Sanomat kirjutab, et Norra firma Blastr plaanib Soome rajada suure terasetehase.

"Võin kinnitada, et oleme oma rohelist terast tootva tehase asukohaks valinud Inkoo," ütles Blastri juht Hans Fredrik Wittusen.

Blastr võib projekti raames investeerida Soome umbes neli miljardit eurot. Tehas võib lõpuks tööd anda 1200 inimesele. Tehas suudaks toota 2,5 miljonit tonni terast aastas, vahendas Helsingin Sanomat.

Blastr tahab alustada terase tootmist juba 2026. aastal. Ettevõte peab siiski hankima investeeringuks vajaliku raha. Blastri teatel plaanib firma raha hankida turult ning võtta ka võlgu.

Blastr on 2021. aastal asutatud Norra ettevõte, mille eesmärk on alustada rohelise terase tootmist. Roheline viitab, et terase tootmisel ei kasutata traditsioonilisel viisil fossiilkütuseid, vaid tootmise protsess toetub vesinikule. Sellist terast kasutatakse autotööstuses.

Varem plaanis Blastr rahada terasetehase Põhja-Norasse, kuid loobus sellest plaanist. Blastr plaanib Soomes investeerida ka tuuleenergia tootmisesse, et kindlustada oma elektrivarustus.

"Soomes ja Norras räägivad poliitikud tuuleenergia suurendamise vajadusest, kuid Soomes on valitsus tegutsenud otsustavamalt," ütles Wittusen.