Esimesed päevad tõid mitukümmend e-abiellumisavaldust

Kui abieluavaldust saab elektroonselt esitada alates äsja lõppenud aasta lõpust, siis abielu lahutamise avalduse e-teenus käivitub eeldatavasti 2024. aastal, teatas siseministeerium.

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas selgitas, et kuigi avalduse saab nüüd mugavalt e-teenuses esitada, peavad abiellujad jah-sõna ütlemiseks siiski perekonnaseisuametniku juurde koos kohale minema.

"Pidulikku hetke me elektrooniliseks ei muuda, kuid pakume võimaluse eelneva asjaajamise arvelt aega säästa," sõnas ta.

Pungas lisas, et esimene tagasiside teenusele on kasutajatelt olnud positiivne.

Elektroonilise abiellumisavalduse esitamine on osa riigi arendatavatest sündmuspõhistest teenustest, mille eesmärk on muuta avalikud teenused inimestele võimalikult lihtsaks ja mugavaks. Lisaks avalduse esitamise e-teenusele loodi portaali eesti.ee abiellumise infoväli, kust leiab olulise teabe abielu sõlmimisega seonduva kohta ning sammude kaupa juhise, mis hetkel milline tegevus abiellumisel vajalik on.

Sündmuspõhiseid teenuseid rahastatakse ning abiellumisavalduse esitamise e-teenus ja infoväli eesti.ee portaalis on valminud Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) vahenditest.