Peking kritiseerib riike, kes nõuavad Hiina reisijatelt koroonatesti

Mitmed riigid on kehtestanud Hiinast tulnud reisijatele koroonatesti tegemise nõude, kuna Hiinas on kasvanud koroonaviirusesse nakatumine. Hiina välisministeerium peab sellist käitumist ebamõistlikuks. Euroopa Liit jõudis teisipäeval kokkuleppele ühises lähenemises seoses muutuva koroonaviiruse leviku olukorra ja Hiinast pärit reisijatevoo kasvuga.

Hiina välisministeeriumi esindaja Mao Ning kritiseeris teisipäeval riike, kes on kehtestanud Hiinast tulnud reisijatele koroonatesti tegemise nõude, vahendas Politico.

"Mõned riigid on kehtestanud sissepääsu piirangud, mis kehtivad ainult Hiina reisijatele. Sel puudub teaduslik alus ning mõned lähenemised on vastuvõetamatud," kinnitas Mao Ning. Hiina välisministeerium ähvardas vastusammuna kehtestada sarnase sisuga vastumeetmed.

Prantsusmaa peaminister Elisabeth Borne kinnitas peale Hiina välisministeeriumi teadet, et tema ei näe Prantsusmaa koroonatestimise lähenemises praegu probleeme. "Minu valitsus... kaitseb Prantsusmaa inimesi ja nõuab testide tegemist," teatas teisipäeval Borne.

Prantsusmaa oli eelmine nädal üks mitmest Euroopa riigist, kes kehtestasid Hiinast tulnud reisijatele kohustuslikud koroonatestid. Karmim koroonakontroll järgnes Pekingi otsusele lõpetada Hiinas null-koroona poliitika, misjärel riigis kasvas koroonaviirusesse nakatumine.

Detsembri lõpus hakati mitmes riigis nõudma Hiinast tulnud reisijatelt kohustuslikus korras koroonatesti tegemist

Itaalia teatas esimese Euroopa Liidu liikmesriigina kohustuslikust Hiinast tulnud reisijate koroonatestimisest 28. detsembril. Samal päeval teatas sama USA, kuigi Ameerika Ühendriikide vastav meede jõustub alles 5. jaanuaril. Samasuguse otsuse tegid ka Hispaania ja Ühendkuningriik. Prantsuse ajalehe Le Figaro andmetel on Hiinast tulnud reisijatele eraldi koroonatestimise nõuded kehtestanud tosinkond riiki.

Prantsusmaal sekveneeritakse positiivse testitulemuse saanud inimeste koroonaviirus, et selle konkreetne tüvi tuvastada. Prantsusmaa peaministri Elisabeth Borne'i kinnitusel tehakse seda selleks, et olla kindel, et ega ringluses ei ole uusi koroonatüvesid.

Euroopa Liidu liikmesriikide erinevad lähenemised Hiina koroonanakatumise kasvule on tekitanud Euroopa Liidus pingeid. Itaalia peaminister Giorgia Meloni on kutsunud üles kehtestama üle-euroopalised ühised meetmed, samas Euroopa Liidu terviseamet ei pea selliseid meetmeid õigustatuks.

Euroopa Liit leppis teisipäeval kokku koordineeritud lähenemises

Euroopa Liidu tervisevolinik Stella Kyriakides teatas teisipäeval, et Euroopa Liidu liikmesriigid leppisid teisipäeval kokku koordineeritud lähenemises seoses muutuva koroonaviiruse leviku olukorraga. Kyriakides lisas, et arvestatakse ka suurenenud Hiinast pärit reisijate arvuga.

Voliniku sõnul teeb Euroopa tervisejulgeoleku komisjon tööd selle nimel, et Hiinast pärit reisijad teeks koroonaviiruse testi juba Hiinas olles.

Terviseamet soovitab Hiinasse reisimist vältida.