Mäetaguse tammikut hooldavad šoti mägiveised ei lase end talvest häirida

Ida-Virumaal Mäetaguse tammikut hooldavad mägiveised ei lase end lumesajust häirida. Eestimaa talv on šoti juurtega loomadele lemmikaastaaeg.

"Meile küll tundub, et talv meeldib neile rohkem kui kuum ja palav suvi. Talvel on see, et nad liiguvad vähem kui suvel, aga samas nad saavad talvel ilusasti hakkama. Ja talvel on neil karv palju paksem kui suvel ehk nagu ikka loomad karva vahetavad, nii vahetavad nemad ka," selgitas Aia talu perenaine Heldi Aia.

Selleks, et 30 hektaril toimetavad loomad omanike kutse ära tunneksid, on peremees Ardo Aia ära õppinud erihuike.

Pere, kes on šoti mägiveiseid kasvatanud juba peaaegu kümme aastat, on pidanud üle elama ka ärevaid momente.

"Ühel õhtul nägime, et üks loom oli siruli maas ja teised loomad kutsuti kokku ehk kogu kari oli selle lehma juures. Mõtlesime, et mida me teeme, kas ta lähebki looja karja või saame äkki päästa. Ehitusmehel oli ehituskohvris naaskel, naaskliga saime kõhtu augu sisse löödud ja sai kõhust välja lastud see gaas, mis lehmale vaeva tekitas, ja nii ta ellu jäi. Tol hetkel me saime aru, et me oleme üks osa karjast ja et nad on meid omaks võtnud," kirjeldas Heldi Aia.

Kokku kuulub praegu Mäetaguse karja kaks tosinat šoti mägiveist.