Kolmapäeval sajab lund juurde ja tuul tugevneb

Kolmapäeva öösel on taevas peamiselt pilves. Lumehood levivad loodest kagusse ning kohati sajab ka lörtsi. Tuul puhub põhjast ja loodest 4 kuni 10, Lääne-Eesti saartel ja rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, pärast keskööd tuul nõrgeneb ja pöördub läänekaarde. Õhutemperatuur on -1 kuni -7 kraadi, saartel ja läänerannikul püsib 0 kraadi ümber.

Hommik on samuti enamasti pilves ning kohati sajab ka lund. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 7, rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Termomeetrinäit jääb 0 ja -3 kraadi vahele.

Ka päev jätkub pilviselt ja mitmel pool on jätkuvalt lumehooge. Tuul on muutliku suunaga ja puhub 1 kuni 8 meetrit sekundis, õhtuks pöördub idakaarde ja tugevneb pisut. Õhutemperatuur ulatub +1 kraadist -5 kraadini.

Lumesadu jätkub ka järgnevatel päevadel, kuid nädalavahetus tuleb suurema sajuta. Termomeetrinäit teeb aga üsna järsu languse, nii et kui neljapäeval on ööpäevane temperatuurivahemik -1 kraadist -13 kraadini, siis pühapäeval on see -5 kraadist -25 kraadini. Saartel ja rannikul on ikka soojem, sisealadel ning eriti Ida-Eestis krõbedam. Tuul püsib kogu nädala teise poole küll pigem mõõdukas vahemikus, kuid rannikualadel on ka tugevaid puhanguid, mis toovad siin-seal kaasa tuisku.

Külmade ilmadega tuleb aga sagedamini pilve tagant välja ka päike, seega aastavahetuse udule on tulemas vahelduseks säravamad talvepäevad.