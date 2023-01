Budanov: kõige karmimaid lahinguid on oodata märtsis

Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov ütles intervjuus USA telekanalile ABC, et Ukraina plaanib kevadel suurt pealetungi kogu enda okupeeritud territooriumi vabastamiseks ning kõige karmimaid lahinguid on oodata märtsis. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval oma igaõhtuses pöördumises, et Venemaa võimud plaanivad uut mobilisatsiooni. Zelenski sõnul tahavad Vene võimud oma kaotust edasi lükata.

Oluline 4. jaanuaril kell 15.52:

- Zelenski sõnul võib Kreml lähiajal välja kuulutada uue mobilisatsiooni;

- Ukraina luure: Venemaa paigutas Põhja-Krimmi uued üksused ja rajab kaitseliine, et hoida maismaakoridori Krimmi ja Venemaa vahel;

- Kuleba: peale Patriot õhutõrjesüsteemi tahab Ukraina veel täiendavaid NASAMS, Iris-T ja Crotale õhutõrjesüsteeme;

- Zalužnõi: Svatove ja Kreminna piirkonnas käivad ägedad lahingud;

- Ukrainska Pravda: Rostovis ja Kurskis oli kuulda plahvatusi;

- Kiiev: Venemaa kaotas 2. jaanuaril Zaporižžjas 260 sõdurit;

- ISW: Prigožin süüdistab oma ebaedus Vene kaitseministeeriumi;

- Briti luure: Makijivka rünnaku suur hukkunud Vene sõdurite arv ilmestab kui ohtlikult ladustavad Vene üksused laskemoona;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga üle 720 sõdurit.

Zelenski sõnul võib Kreml lähiajal välja kuulutada uue mobilisatsiooni

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval oma igaõhtuses pöördumises, et Venemaa võimud plaanivad uut mobilisatsiooni. Zelenski sõnul tahavad Vene võimud oma kaotust edasi lükata.

"Ma ei kahtle, et praegused Vene juhid viskavad rindele kõik, mis neil on, ja kõik, mida nad suudavad kokku koguda. Nad tahavad nii vähemalt oma lüüasaamist edasi lükata. Iga nende katse peab läbi kukkuma. Venemaa mobiliseerib need, keda tahab surma saata, meie mobiliseerime tsiviliseeritud maailma," ütles Zelenski.

Ukraina luuredirektoraadi juht Kõrõlo Budanov ütles hiljuti, et Moskva kehtestab alates 5. jaanuarist karmi piirikontrolli. Alla 55-aastased mehed ei tohi siis riigist lahkuda. Budanovi sõnul ei puhke sõja tõttu Venemaal protestid.

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov ütles samuti, et Venemaa sulgeb teise mobilisatsioonilaine tõttu nädala pärast Vene meeste väljapääsu takistamiseks oma piirid.

Ukraina sõjaväeluure (GUR) teatas teisipäeval, et nende hinnangul plaanivad Vene väed oma järgmisi pealetunge Ukrainas.

Ukraina sõjaväeluure hinnangul võivad Vene väed järgmise 4-5 kuu jooksul kaotada kuni 70 000 sõdurit ning Venemaa juhtkond on valmis aktsepteerima selliseid kaotusi.

Budanov intervjuus ABC-le: kõige karmimaid lahinguid on oodata märtsis

Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov ütles intervjuus USA telekanalile ABC, et Ukraina plaanib kevadel enda territooriumi vabastamiseks suurt pealetungi. Budanovi sõnul toimub see pealetung kogu okupeeritud Ukraina territooriumi vabastamiseks – Krimmist Donbassini.

Sõjaväeluure juhi sõnul on kõige ägedamaid lahinguid oodata märtsis.

Budanov rõhutas, et Ukraina eesmärgiks on 1991. aasta piiride taastamine. Luurejuht ei välistanud intervjuu käigus edasisi kaugrünnakuid Vene Föderatsiooni territooriumi pihta, kuid ei kinnitanud, et seniste rünnakute taga oleks olnud Ukraina. Budanov lubas, et järgmised kaugrünnakud toimuvad üha sügavamal Vene territooriumi tagalas.

Luurejuhi sõnul näitab asjaolu, et Venemaa kasutab Iraani päritolu droone nende enda relvastuse vähenemist. Budanov rõhutas, et peale sõda võib Venemaal mitu erinevat stsenaariumit realiseeruda, kuid ta kinnitas, et lääneriigid ei peaks Venemaa muutumist kartma.

Ukraina luure: Venemaa paigutas Põhja-Krimmi uued üksused ja rajab kaitseliine, et hoida maismaakoridori Krimmi ja Venemaa vahel

Ukraina kaitseministeeriumi luure peavalitsuse ehk sõjaväeluure (GUR) esindaja Andri Šerniak teatas, et Venemaa on Krimmi poolsaare põhjaossa paigutanud uusi sõjalisi üksuseid. Šerniaki sõnul kindlustab Venemaa oma positsioone okupeeritud Krimmis ning rajab kaitsekindlustusi ka Hersoni oblastis.

Šerniaki sõnul pingutavad Vene üksused, et hoida enda kontrolli all Krimmi Venemaaga siduv maismaakoridor läbi Lõuna-Ukraina. Šerniak kinnitas, et see maismaakoridor Vene vägede jaoks kindlasti turvaline ei ole, eriti arvestades Ukraina liitlaste antud uue relvastusega. Šerniak lubas, et Ukraina jätkab Vene vägede ründamist kogu okupeeritud territooriumi ulatuses.

Kuleba: peale Patriot õhutõrjesüsteemi tahame veel täiendavaid NASAMS, Iris-T ja Crotale õhutõrjesüsteeme

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba kinnitas, et Ukraina jaoks on prioriteet uute õhutõrjesüsteemide hankimine. Lisaks Patriot õhutõrjesüsteemile peab Ukraina kõnelusi, et saada endale täiendavaid NASAMS, Iris-T ja Crotale õhutõrjesüsteeme, vahendas Interfax Ukraina.

Kuleba kinnitusel on praegu käigus ettevalmistused Patriot õhutõrjesüsteemi tarnimiseks Ukrainasse. Kuleba sõnul võetakse õhutõrjekompleks Ukraina poolt kasutusele nii kiiresti kui võimalik.

Kuleba väitis detsembri lõpus, et Patriot õhutõrjesüsteem võetakse kasutusele vähem kui kuue kuu pärast.

Kiiev: Venemaa kaotas 2. jaanuaril Zaporižžjas 260 sõdurit

Ukraina relvajõudude peastaap kinnitas, et Venemaa kaotas 2. jaanuaril Zaporižžja oblasti neljas piirkonnas hukkunute ja ja haavatute näol kuni 260 sõdurit. Peastaabi teatel hävitas Ukraina armee veel kaks laskemoonaladu ja kuni 10 ühikut erinevat sõjatehnikat, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina sõdur Autor/allikas: SCANPIX/EPA/GEORGE IVANCHENKO

Zalužnõi: Svatove ja Kreminna piirkonnas käivad ägedad lahingud

Ukraina kaitsejõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi ütles, et praegu käivad ägedad lahingud Svatove ja Kreminna piirkonnas.

Zalužnõi sõnul on kõige keerulisem olukord endiselt Donetski oblasti idaosas, kus asuvad Bahmut ja Soledar.

"Seal astub vaenlane edasiliikumiseks üle oma sõdurite laipade, kuid Ukraina üksused tõrjuvad vaenlast tagasi," ütles Zalužnõi.

Moskva süüdistab Makijivka rünnaku toimumises Venemaa sõdureid

Venemaa kaitseministeerium süüdistas kolmapäeval Makijivka raketirünnaku toimumises Venemaa sõdureid. Kaitseministeerium väitis, et sõdurid kasutasid ilma loata mobiiltelefone, vahendas Reuters.

Venemaa kaitseministeerium väitis, et rünnaku tõttu hukkus 89 sõjaväelast. Varem teatas kaitseministeerium, et rünnakus hukkus 63 Vene sõdurit. Ukraina relvajõudude teatel hukkus rünnakus mitusada Vene sõdurit. Kumbagi väidet pole võimalik sõltumatult kinnitada.

Vene rahvuslased ja mõned Vene Riigiduuma liikmed nõuavad nende Vene ohvitseride karistamist, kelle hooletuse tõttu hukkus Makijivkas Ukraina rünnakus suur hulk Vene sõdureid.

Meedia: Venemaa poolt okupeeritud Sevastopolis oli kuulda plahvatusi

Ukraina meediaväljaande Hromadske teatel oli kolmapäeva hommikul kuulda Sevastopolis plahvatusi. Vene ametnikud väitsid, et õhutõrje tulistas alla kaks drooni, vahendas The Kyiv Independent.

Ukrainska Pravda: Rostovis ja Kurskis oli kuulda plahvatusi

Kohalikud elanikud teatasid, et Venemaal asuvas Doni-äärses Rostovis oli kuulda plahvatusi. Plahvatusi oli kuulda ka Kurskis, vahendas Ukrainska Pravda.

ISW: Prigožin süüdistab oma ebaedus Vene kaitseministeeriumi

USA mõttekoja Sõjauuringute Instituudi (ISW) teatas, et Vene Wagneri palgasõdurite grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožin püüab nüüd õigustada edusammude puudumist Bahmuti ümbruses. Prigožin väitis, et Vene väed ei edene Bahmutis, kuna Ukrainal on Bahmutis üles seatud "500 kaitseliini"

Prigožini sõnul on Wagneri võitlejad talle öelnud, et nad ei saa edeneda, kuna neil pole pole piisavalt varustust ega sõjatehnikat. ISW hinnangul tahab nüüd Prigožin lükata oma ebaõnnestumised kaitseministeeriumi kaela.

Briti luure: Makijivka rünnaku suur hukkunud Vene sõdurite arv ilmestab kui ohtlikult ladustavad Vene üksused laskemoona

Ühendkuningriigi kaitseministeerium tõi oma luureülevaates esile, et Ukraina rünnakus Makijivkale 31. detsembril võis olla suur hulk hukkunuid, kuna Vene sõdurite majutuse ligidal hoiti ka laskemoona, mis rünnaku käigus detoneerus.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 January 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/sTvI8nDoqa



#StandWithUkraine pic.twitter.com/hxvMq4spju — Ministry of Defence (@DefenceHQ) January 4, 2023

Britid juhivad tähelepanu asjaolule, et hoone asus rindejoonest kõigest 12,5 kilomeetri kaugusel piirkonnas, kus Ukraina ja Vene vägede vahel on praegu sõja ühed kõige ägedad lahingud. Kaitseministeerium meenutab, et Vene relvajõud on ka varem laskemoona ohtlikul viisil ladustanud ning Makijivka intsident ilmestab kuidas ebaprofessionaalsed praktikad tingivad suured Vene sõjakaotused.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga üle 720 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 108 910 (võrdlus eelmise päevaga +720);

- tankid 3038 (+2);

- jalaväe lahingumasinad 6106 (+6);

- lennukid 283 (+0);

- kopterid 270 (+0);

- suurtükisüsteemid 2039 (+6);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 424 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 215 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 1842 (+3);

- tiibraketid 723 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4745 (+10);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 181 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.