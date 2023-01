Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval oma igaõhtuses pöördumises, et Venemaa võimud plaanivad uut mobilisatsiooni. Zelenski sõnul tahavad Vene võimud oma kaotust edasi lükata.

Oluline 4. jaanuaril kell 5.55:

- Zelenski sõnul võib Kreml lähiajal välja kuulutada uue mobilisatsiooni;

- Zalužnõi: Svatove ja Kreminna piirkonnas käivad ägedad lahingud;

- Ukrainska Pravda: Rostovis ja Kurskis oli kuulda plahvatusi;

- ISW: Prigožin süüdistab oma ebaedus Vene kaitseministeeriumi.

Zelenski sõnul võib Kreml lähiajal välja kuulutada uue mobilisatsiooni

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval oma igaõhtuses pöördumises, et Venemaa võimud plaanivad uut mobilisatsiooni. Zelenski sõnul tahavad Vene võimud oma kaotust edasi lükata.

"Ma ei kahtle, et praegused Vene juhid viskavad rindele kõik, mis neil on, ja kõik, mida nad suudavad kokku koguda. Nad tahavad nii vähemalt oma lüüasaamist edasi lükata. Iga nende katse peab läbi kukkuma. Venemaa mobiliseerib need, keda tahab surma saata, meie mobiliseerime tsiviliseeritud maailma," ütles Zelenski.

Ukraina luuredirektoraadi juht Kõrõlo Budanov ütles hiljuti, et Moskva kehtestab alates 5. jaanuarist karmi piirikontrolli. Alla 55-aastased mehed ei tohi siis riigist lahkuda. Budanovi sõnul ei puhke sõja tõttu Venemaal protestid.

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov ütles samuti, et Venemaa sulgeb teise mobilisatsioonilaine tõttu nädala pärast Vene meeste väljapääsu takistamiseks oma piirid.

Ukraina sõjaväeluure (GUR) teatas teisipäeval, et nende hinnangul plaanivad Vene väed oma järgmisi pealetunge Ukrainas.

Ukraina sõjaväeluure hinnangul võivad Vene väed järgmise 4-5 kuu jooksul kaotada kuni 70 000 sõdurit ning Venemaa juhtkond on valmis aktsepteerima selliseid kaotusi.

Zalužnõi: Svatove ja Kreminna piirkonnas käivad ägedad lahingud

Ukraina kaitsejõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi ütles, et praegu käivad ägedad lahingud Svatove ja Kreminna piirkonnas.

Zalužnõi sõnul on kõige keerulisem olukord endiselt Donetski oblasti idaosas, kus asuvad Bahmut ja Soledar.

"Seal astub vaenlane edasiliikumiseks üle oma sõdurite laipade, kuid Ukraina üksused tõrjuvad vaenlast tagasi," ütles Zalužnõi.

Ukrainska Pravda: Rostovis ja Kurskis oli kuulda plahvatusi

Kohalikud elanikud teatasid, et Venemaal asuvas Doni-äärses Rostovis oli kuulda plahvatusi. Plahvatusi oli kuulda ka Kurskis, vahendas Ukrainska Pravda.

ISW: Prigožin süüdistab oma ebaedus Vene kaitseministeeriumi

USA mõttekoja Sõjauuringute Instituudi (ISW) teatas, et Vene Wagneri palgasõdurite grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožin püüab nüüd õigustada edusammude puudumist Bahmuti ümbruses. Prigožin väitis, et Vene väed ei edene Bahmutis, kuna Ukrainal on Bahmutis üles seatud "500 kaitseliini"

Prigožini sõnul on Wagneri võitlejad talle öelnud, et nad ei saa edeneda, kuna neil pole pole piisavalt varustust ega sõjatehnikat. ISW hinnangul tahab nüüd Prigožin lükata oma ebaõnnestumised kaitseministeeriumi kaela.