Saksamaal aeglustus inflatsioon 9,6 protsendile

Bundesbanki president Joachim Nagel eeldas, et inflatsioon aeglustub märkimisväärselt, kuna riik proovib pidurdada energiahindade tõusu, vahendas Politico.

Euroala inflatsiooniandmed avaldatakse reedel. Euroopa Keskpanga (ECB) eesmärk on hoida inflatsioon kahe protsendi juures. Nagel hoiatas, et Saksamaa inflatsioon jääb 2023. aasta jooksul ECB eesmärgist enam kui kolm korda kõrgemaks.

"Inflatsioon aeglustus aasta lõpus kolme teguri tõttu. Valitsuse toetused, madalamad naftahinnad ja euro kallinemine," ütles ZEW majandusanalüüsi grupi analüütik Friedrich Heinemann.

ECB president Christine Lagarde hoiatas hiljuti, et hinnad võivad jaanuaris ja veebruaris taas tõusta. Lagarde vihjas, et et keskpank jätkab karmi rahapoliitikat.

ECB tõstis hiljuti intressimäärasid 50 baaspunkti, viies pankade hoiustelt makstava intressimäära 1,5 protsendilt kahele protsendile. ECB nõukogu koguneb järgmise rahapoliitika kehtestamise kindlaksmääramiseks 2. veebruaril.