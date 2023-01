Ilm läheb külmemaks ja tuul tugevneb

Neljapäeva öösel sajab Saaremaal ning Pärnu-, Valga- ja Võrumaa lõunapiiril lund. Üksikuid lumehooge võib ka põhjarannikul tulla ja siis ka tuisku teha. Ida- ja kirdetuul tugevneb 5 kuni 9, iiliti 12 meetrini sekundis, rannikul ja saartel 20 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on saarte rannikul öö hakul 0 kraadi ümber, pärast keskööd langeb kõikjal -3 kuni -9, Ida-Eestis kohati alla -10 piiri.

Hommik on laialdaselt pilvine. Saaremaal ja Eesti lõunaservas võib kohati lund sadada. Puhub tugev kirdetuul, sisemaal on puhanguid kuni 14, rannikul kuni 22 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -5 kuni -10 kraadi.

Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Hiiumaal ja mandri põhjaservas sajab hooti lund ja tuiskab. Puhub kirdetuul iiliti 14, saartel ja rannikul 22 meetrit sekundis, õhtul tuul tasapisi nõrgeneb. Õhutemperatuur on -3 kuni -8 kraadi, pärastlõunal langeb.

Reede on kõrgrõhkkonna abil rahulik, aga krõbeda külmaga. Nädalavahetuseks jääb külm püsima, aga tugevaks tõusev kagutuul muudab tunde veel kõledamaks. Suuremat sadu ei tule, aga pühapäeva õhtuks suudab madalrõhkkond lumesaju üle mere lükata.

Uue nädala algus on sajune ja pehmem.