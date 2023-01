Läbi Lasnamäe liiguvad üle maailma laiali saadetavad telegrammid

Ühest ilmanurgast teise saadetud telegrammid teevad vahepeatuse Lasnamäel. Näiteks Tokyost teele pandud telegramm läks kõigepealt Londonisse, siis tuli Tallinna, siit edasi läheb Moskvasse ja tema lõppsihtpunkt on Põhja-Korea. Ja aega võtab ühe telegrammi saatmine Tokyost Põhja-Koreasse kõigest viis minutit.

Telegrammide saatmine tasahilju väheneb, kuid tööd tuleb Lasnamäel tegutseval Aleksander Sahanil hoopis juurde. Näiteks kui Belgia postifirma viis aastat tagasi telegrammide edastamise lõpetas, hakkasid seni Brüsseli kaudu sõnumeid saatnud portugallased seda tegema läbi Lasnamäe.

"Väga palju saadavad itaallased, serblased, prantslased, kanadalased ka," rääkis Telegrafi omanik.

Sellel, miks arenenud riikide inimesed telegramme saadavad, on Sahani sõnul mitu põhjust. "Võib-olla oli mingi mobiiltelefon, kus olid numbrid, aga see on katki või kaotati ära ja ei ole mingit kontakti, aga mäletan aadressi, siis saadan telegrammi ja taastan need kontaktid," selgitas ta.

Telegrammi saatmiseks piisab inimese aadressi teadmisest. Näiteks alles hiljuti saatis Sahan Leetu Kõrgõzstanist tulnud õnnitlustelegrammi, mille lõpus oli palve – "tule Skype'i". Telegrammi kasutatakse ka surmasõnumite edastamiseks, sest seda võetakse ametliku dokumendina viisa vormistamisel arvesse.

Kolm aastat tagasi pakkus Inglise firma Sahanile võimalust hakata vahendama ka telekseid. Kui toona oli seda teenust kasutatavaid firmasid 30, siis nüüd liigub läbi Lasnamäe 80 ettevõtte suhtlus.

"Teleks on sama telegraafiside, mida kasutavad ärifirmad omavahel. Nad võtavad otseühenduse omavahel ja saadavad igasugust informatsiooni," ütles Sahan.

Kui varem kasutati teleksit peamiselt mandri ja laeva vaheliseks suhtluseks, siis nüüd on Sahani kliendid hoopis pangad.

"Ma mõtlen, et kõige suurem osa on väikepangad, kes ei taha kasutada SWIFT-i või on liiga kallis kasutada SWIFT-i. Suurem osa meie klientidest on väga eksootilised maad. Vanuatu, Borneo. Austraalia ei ole väga eksootiline maa, aga ta on väga suur kasutaja," selgitas Sahan.

Sahani sõnul on vaid üks riik, kuhu telegramme saata ei ole võimalik ja see on Mongoolia. Erinevalt Põhja-Koreast pole seal kedagi, kes sõnumi saatjani toimetaks. Muide Põhja-Koreasse telegramme küll saadetakse, kuid seni pole Sahan märganud ühtegi sealt teele pandud sõnumit.