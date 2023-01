Zaporižžja oblastis okupeeritud Melitopolis oli öösel teateid plahvatustest. Suur enamus Bahmuti linnast on lahingute käigus hävinud, kuid Vene väed on linna piirest tagasi löödud. Norra kaitseministeerium teatas, et riik annetab Ukrainale 10 000 suurtükimürsku. Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul tuleb Vene agressioon tuleb alistada juba sel aastal.

Oluline 5. jaanuaril kell 6.10:

Zaporižžja oblastis okupeeritud Melitopolis oli öösel teateid plahvatustest

Venemaa okupatsioonivõimude poolt ametisse pandud Zaporižžja oblasti okupatsiooniadministratsiooni liige Vladimir Rogov teatas kolmapäeva hilisõhtul, et Melitopolis oli linna kaguosas ja eeslinnades kuulda plahvatusi. Rogovi väitel käivitus õhutõrje, vahendas The Kyiv Independent.

60 protsenti Bahmuti linnast on lahingute käigus hävinud

Donetski oblasti sõjalise administratsiooni juht Pavlo Kõrõlenko teatas Ukraina televisioonis, et Vene väed on Bahmuti linna piirest tagasi löödud. Kõrõlenko sõnul on lahingute ja pommitamise käigus Bahmuti linnast üle 60 protsendi hävinud, vahendas Ukrainska Pravda.

Administratsioonijuhi kinnitusel hukkusid Vene suurtükitule tõttu linnas viimase ööpäeva jooksul kaks tsiviilisikust naist.

Norra annetab Ukrainale 10 000 suurtükimürsku

Norra kaitseministeerium teatas kolmapäeval, et Norra annetab Ukrainale 10 000 suurtükimürsku. Neid on võimalik kasutada M109 haubitsatega, mille Norra annetas Ukrainale varem. Mürsud võetakse Norra kaitseväe ladudest ning enne annetamist tehti põhjalikud hinnangud annetamise tagajärgede kohta riiklikule sõjalisele valmisolekule.

På oppdrag fra regjeringen har Forsvaret sendt 10 000 artillerigranater til Ukraina. Alt materiellet er nå sendt fra Norge.

"Sellised suurtükimürsud on Ukraina kaitsele väga kasulikud ning Euroopa ja Norra julgeoleku jaoks on oluline, et Ukrainal õnnestuks Venemaa rünnakule vastu seista," ütles Norra kaitseminister Bjørn Arild Gram.

Ukraina õhutõrje tulistas alla Vene Su-25 hävituslennuki, Ka-52 kopteri ja Orlan-10 drooni

Ukraina õhuvägi teatas, et kolmapäeva pärastlõuna jooksul tulistas Ukraina õhutõrje alla ühe Vene Su-25 hävituslennuki, ühe Ka-52 kopteri ja ühe Orlan-10 drooni.

Ukraina väiteid ei ole võimalik sõltumatult kinnitada.

Biden kinnitas, et USA saadab Ukrainale Bradley lahingumasinaid

Reutersi teatel kinnitas USA president Joe Biden ajakirjanike küsimustele vastates, et USA saadab Ukrainale Bradley lahingumasinaid. Bloomberg teatas detsembri lõpus, et USA kaalub Bradley lahingumasinate saatmist Ukrainale.

USA rahvusliku julgeoleku nõukogu koordinaator John Kirby teatas kolmapäeval, et USA annab peatselt teada uuest relvaabi paketist Ukrainale. Kirby sõnul antakse Ukrainale muuhulgas täiendavaid HIMARS mitmikraketiheitjaid, vahendas The Kyiv Independent.

Zelenski: Vene agressioon tuleb peatada juba sel aastal

Ukraina president Volodõmõr Zelenski rõhutas oma kolmapäeva õhtul tehtud videopöördumises, et Vene agressioon Ukraina vastu tuleb juba sel aastal peatada. Seetõttu ei tohi Zelensi sõnul lükata edasi kaitsevõimete andmist Ukrainale, mis aitaks Ukrainale Venemaad kiiremini alistada.

Zelenski sõnul vajab Ukraina moodsaid lääneriikide päritolu soomusmasinaid ja tanke. Ukraina president tervitas Prantsusmaa otsust anda Ukrainale AMX-10 RC lahingumasinad. Ukraina president kinnitas, et Vene üksused on Bahmuti linna piirest tagasi löödud.