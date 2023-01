60 protsenti Bahmuti linnast on lahingutes hävinud

Zaporižžja oblastis okupeeritud Melitopolis oli öösel teateid plahvatustest. Enamik Bahmuti linnast on lahingute käigus hävinud, kuid Vene väed on linna piirest tagasi löödud. Norra kaitseministeerium teatas, et riik annetab Ukrainale 10 000 suurtükimürsku. Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul tuleb Vene agressioon alistada juba sel aastal.

Oluline 5. jaanuaril kell 12.17:

- Erdogan: Venemaa peaks kehtestama Ukrainas ühepoolselt relvarahu;

- Esimesed Vene vägede seas sõdinud Wagneri vangsõdurid said neljapäeval vabadusse;

- Zaporižžja oblastis okupeeritud Melitopolis oli öösel teateid plahvatustest;

- 60 protsenti Bahmuti linnast on lahingute käigus hävinud;

- Ukraina õhutõrje tulistas kolmapäeval alla ühe Vene Su-25 hävituslennuki, Ka-52 kopteri ja Orlan-10 drooni;

- ISW: juhul kui Venemaa kasutab Iraani droone Ukraina vastu samas tempos, siis kulub neil kevadeks üle 1700 drooni;

- ISW: Makijivka rünnak tekitab Vene sõjablogijates siiani pahameelt Vene kaitseministeeriumi vastu;

- Biden kinnitas, et USA saadab Ukrainale Bradley lahingumasinaid;

- Zelenski: Vene agressioon tuleb peatada juba sel aastal;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 810 sõdurit ja 12 suurtükisüsteemi.

Erdogan: Venemaa peaks kehtestama Ukrainas ühepoolselt relvarahu

Türgi president Recep Tayyip Erdogan ütles telefonikõnes Vene presidendile Vladimir Putinile, et üleskutsed rahule Ukrainas peaks kaasas käima ühepoolselt kehtestatud relvarahuga ning õiglase lahenduse visiooniga, vahendas Türgi uudisteagentuur Anadolu.

Kahe riigipea telefonikõne käigus arutati ka Türgi-Vene suhteid, eriti energiakandjate vallas ning Vene-Ukraina sõda ja olukorda Süürias. Erdogan kinnitas, et Türgi jätkab tööd, et muuta riik gaasitarnete keskuseks.

Esimesed Vene vägede seas sõdinud Wagneri vangsõdurid said neljapäeval vabadusse

Wagneri palgasõdurite grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožin teatas, et esimesed Vene Wagneri palgasõdurite grupeeringu raames Ukrainas kuus kuud võidelnud mehed said neljapäeval amnestia ja seega vabaks, teatas Ria Novosti.

Prigožini sõnul said amnestia paar tosinat vangsõdurit. Ria Novosti toob esile, et vangsõdurid said oma teenistuse ajal ka palka, kuid vähem kui vabatahtlikud.

Wagneri grupeeringu asutaja sõnul on amnestia saanud inimeste seas neid, kes sattusid vanglasse vaid kogemata oma loomuse tõttu, kuna nad ei suutnud Prigožini sõnul taluda rahulikku elu ja sattusid seetõttu pahandustesse.

Ria Novosti väitel tahavad paljud amnestia saanud vangid naasta sõtta ja ühineda Wagneri grupiga tavaliste palgasõduritena.

Ukraina võimud on korduvalt juhtinud tähelepanu, et Wagneri grupeeringu sõjaliste taktikate hulka kuulub värskelt värvatud sõdurite inimlainetena rünnakule saatmine. Sellised taktikad tekitavad vangsõdurite seas erakordselt suure hukkunute arvu.

Ria Novosti uudisklipis oli näha paarkümmend meest. Prigožin ei maininud, kui paljud vanglatest värvatud sõdureid lahingute käigus hukkusid.

Prigozhin stars in yet another state news report. The first group of his prisoner recruits has finished their 6-month tours of duty. Their records are cleared and now they're free men. What will they do? They want to be sent back to the front of course! https://t.co/6rSxwNF7Rx pic.twitter.com/gK4jpz8Z81 — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) January 5, 2023

Zaporižžja oblastis okupeeritud Melitopolis oli öösel teateid plahvatustest

Venemaa okupatsioonivõimude poolt ametisse pandud Zaporižžja oblasti okupatsiooniadministratsiooni liige Vladimir Rogov teatas kolmapäeva hilisõhtul, et Melitopolis oli linna kaguosas ja eeslinnades kuulda plahvatusi. Rogovi väitel käivitus õhutõrje, vahendas The Kyiv Independent.

Krimmi võimude teatel tulistas õhutõrje öösel alla Ukraina droone

Nižnehirski küla elanikud teatasid allikate sõnul, et öösel toimusid nende küla lähistel plahvatused. Kohalike okupatsioonivõimude teatel tulistas Vene õhutõrje alla Ukraina lõhkeainetega täidetud ründedrooni, vahendas Ukrainska Pravda.

60 protsenti Bahmuti linnast on lahingute käigus hävinud

Donetski oblasti sõjalise administratsiooni juht Pavlo Kõrõlenko teatas Ukraina televisioonis, et Vene väed on Bahmuti linna piirest tagasi löödud. Kõrõlenko sõnul on lahingute ja pommitamise käigus Bahmuti linnast üle 60 protsendi hävinud, vahendas Ukrainska Pravda.

Administratsioonijuhi kinnitusel hukkusid Vene suurtükitule tõttu linnas viimase ööpäeva jooksul kaks tsiviilisikust naist.

Norra annetab Ukrainale 10 000 suurtükimürsku

Norra kaitseministeerium teatas kolmapäeval, et Norra annetab Ukrainale 10 000 suurtükimürsku. Neid on võimalik kasutada M109 haubitsatega, mille Norra annetas Ukrainale varem. Mürsud võetakse Norra kaitseväe ladudest ning enne annetamist tehti põhjalikud hinnangud annetamise tagajärgede kohta riiklikule sõjalisele valmisolekule.

På oppdrag fra regjeringen har Forsvaret sendt 10 000 artillerigranater til Ukraina. Alt materiellet er nå sendt fra Norge. Les mer: https://t.co/QAyQ8VPjYl #ukraine — Forsvaret (@Forsvaret_no) January 4, 2023

"Sellised suurtükimürsud on Ukraina kaitsele väga kasulikud ning Euroopa ja Norra julgeoleku jaoks on oluline, et Ukrainal õnnestuks Venemaa rünnakule vastu seista," ütles Norra kaitseminister Bjørn Arild Gram.

Ukraina õhutõrje tulistas alla Vene Su-25 hävituslennuki, Ka-52 kopteri ja Orlan-10 drooni

Ukraina õhuvägi teatas, et kolmapäeva pärastlõuna jooksul tulistas Ukraina õhutõrje alla ühe Vene Su-25 hävituslennuki, ühe Ka-52 kopteri ja ühe Orlan-10 drooni.

Ukraina väiteid ei ole võimalik sõltumatult kinnitada.

ISW: juhul kui Venemaa kasutab Iraani droone Ukraina vastu samas tempos, siis kulub neil kevadeks üle 1700 drooni

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) hindas oma regulaarses rindeülevaates, et kui Vene väed kasutavad Iraani päritolu droone sama aktiivselt nagu 2022. aasta sügis-talvel, siis kulub Venemaal 2023. aasta maikuuks 1750 drooni.

Mõttekoja hinnangul näitab Venemaa tihe droonikasutus Ukraina taristu vastu muu relvastuse varude vähenemist. ISW analüütikud arvavad, et Venemaa tahab oma sõjalisi sidemeid Iraaniga tugevdada.

ISW: Makijivka rünnak tekitab Vene sõjablogijates siiani pahameelt Vene kaitseministeeriumi vastu

Mõttekoja ISW sõnul on Ukraina aastavahetusel tehtud rünnak Makijivkale siiani Vene sõjablogijate seas tekitamas elavat arutelu ning tugevat kriitikat Vene kaitseministeeriumi suhtes.

Vene sõjablogijaid häirib Vene kaitseministeeriumi väide nagu oleks Makijivka rünnakus süüdi seal olnud mobiliseeritud sõdurid ise, kes kasutasid mobiiltelefone, mis võimaldas nende asukoha tuvastada.

Sõjablogijad rõhutavad, et süüdi pole mitte mobiiltelefoni kasutamine, vaid üksuse vastutavate ohvitseride hooletus. Paljud sõjablogijad rõhutasid, et mobiiltelefonide kasutamine 21. sajandil rindejoonel on vältimatu ning nende kasutamise keelamine on ette luhtunud üritus.

Vene kaitseministeeriumi kriitika keskmes on hinnang, et Vene sõjaline juhtkond on ebapädev ning ei mõista, millistes tingimustes tavaline sõdur tegutseb ja võitleb.

ISW hinnangul ei suuda Venemaa ainult mobiliseeritud meestest koosnevaid üksuseid lahingvõimelisteks muuta. Mõttekoja sõnul süvendavad probleemi samade üksuste mobiliseeritud ohvitserid, kel puudub otsene lahingkogemus.

Biden kinnitas, et USA saadab Ukrainale Bradley lahingumasinaid

Reutersi teatel kinnitas USA president Joe Biden ajakirjanike küsimustele vastates, et USA saadab Ukrainale Bradley lahingumasinaid. Bloomberg teatas detsembri lõpus, et USA kaalub Bradley lahingumasinate saatmist Ukrainale.

USA rahvusliku julgeoleku nõukogu koordinaator John Kirby teatas kolmapäeval, et USA annab peatselt teada uuest relvaabi paketist Ukrainale. The Washington Post teatas, et uuest relvaabi paketist antakse teada juba sel nädalal.

Kirby sõnul antakse Ukrainale muuhulgas täiendavaid HIMARS-i mitmikraketiheitjaid, vahendas The Kyiv Independent.

WP: USA ei saada Ukrainale palju hooldust nõudvaid Abrams tanke

USA valitsus ei kavatse saata Ukrainale Abrams tanke, kuna need nõuavad suures koguses kütust ja neid on keeruline hooldada. Üks Abrams tank kaalub 55 tonni. Bradley lahingumasinad kaaluvad ainult 28 tonni, vahendas Washington Post.

Briti luure: Venemaa kaugpommitajate hajutamine Ukrainast eemale suurendab nende hoolduskulusid

Ühendkuningriigi kaitseministeerium tõi oma luureülevaates välja, et Ukraina rahvusliku julgeoleku nõukogu sekretär Oleksi Danilov väitis 27. detsembril, et Venemaa on oma kaugmaa Tu-95 raskepommitajad ja Tu-22M3 pommitajad saatnud Vene Kaug-Itta.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 January 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/G4pG7KAYGi



#StandWithUkraine pic.twitter.com/cZdm0e6yvF — Ministry of Defence (@DefenceHQ) January 5, 2023

Venemaa saatis tõenäoliselt pommitajad Ukrainast kaugemale, kuna 5. ja 26. detsembril rünnati Engelsi sõjalennuvälja.

Vene kaugpommitajad suudavad välja tulistada tiibrakette, mille lennuulatus on kuni 5000 kilomeetrit, seega suudavad nad ka Ukrainast kaugemal asudes riiki pommitada. Sellegipoolest hindavad britid, et hajutamise tõttu suurenevad pommitajate hoolduskulud ja lüheneb lennukikerede eluiga.

Zelenski: Vene agressioon tuleb peatada juba sel aastal

Ukraina president Volodõmõr Zelenski rõhutas oma kolmapäeva õhtul tehtud videopöördumises, et Vene agressioon Ukraina vastu tuleb juba sel aastal peatada. Seetõttu ei tohi Zelenski sõnul lükata edasi kaitsevõime andmist Ukrainale, mis aitaks Ukrainal Venemaad kiiremini alistada.

Zelenski sõnul vajab Ukraina moodsaid lääneriikide päritolu soomusmasinaid ja tanke. Ukraina president tervitas Prantsusmaa otsust anda Ukrainale AMX-10 RC lahingumasinad. Ukraina president kinnitas, et Vene üksused on Bahmuti linna piirest tagasi löödud.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 810 sõdurit ja 12 suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 109 720 (võrdlus eelmise päevaga + 810);

- tankid 3041 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 6108 (+2);

- lennukid 284 (+1);

- kopterid 271 (+1);

- suurtükisüsteemid 2051 (+12);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 426 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 215 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1844 (+2);

- tiibraketid 723 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4759 (+14);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 182 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.