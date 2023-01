Poolakad süüdistavad Orleni kütusehindade paisutamises

Poolakad süüdistavad, et Orlenil on turul monopol ning nii sai kütusemüüja hindu hoida enne aasta lõppu kõrgetena. Aasta algul tõusid Poolas oluliselt kütusele kehtestatud maksud, tanklates jäi hind aga samaks.

Uue aastaga lõppes Poolas kütustele maksusoodustus ning kütuste käibemaks tõusis 15 protsenti. Koos teiste maksutõusudega oleks see pidanud tanklatesse tooma ühe zloti ehk 20 eurosendi võrra kõrgema liitrihinna, arvutas Poola ajaleht Rzeczpospolita.

Orleni tanklates jäi aga kütusehind samaks. See tõi Poola omavalitsute pahameele laine.

"Hindu paisutades teenis Orlen poolakate arvelt. Ka kohalike omavalitsuste arvelt, kelle tagant riik nii kui nii varastab. Varssavi on kaotanud miljoneid [zlotte], selle raha eest saaks lastele koolilõunaid osta, aga ainult parteiriigi hiigelettevõte sööb," kirjutas Varssavi linnapea Rafal Trzaskowski sotsiaalmeedias.

Ka Wroclawi linna ühistranspordi eest vastutav ettevõte kaebas Poola konkurentsiametile. Orleni kriitikud vaidlevad, et kütusemüüja oleks saanud varem hindu langetada, aga monopoolne turupositsioon lubas neil seda mitte teha. Rzeczpospolita küsimusele vastates tõdes konkurentsiamet, et see vajaks pikemat analüüsi kuid nad sekkumist ei välista.

Orleni president Daniel Obajtek vastas teisipäeval süüdistuse lainele, et varem ei saanud hindasid langetada. Muidu oleks tanklates tekkinud paanika ning suur nõudlus oleks toonud riski, et kütus saab otsa.

Eestis kolmapäeval samas kütusehinnad tõusid, kuid mitte Poola maksude tõttu, selgitas Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.

"Me ostame Orleni tehasest küll kütust, aga Eestisse jõuab kütus ilma maksudeta. Kõik maksud rakenduvad siis kui me selle kütuse tanklates laiali veame. Nii aktsiismaks, varumaks kui ka käibemaks vastavalt Eesti maksumääradele," ütles Kärsna.

Orleni kütuse tarnimiseks sõlmitakse aastased lepingud. Aastavahetusega hakkas uus lepinguperiood.

"Eelmise aasta kõrge inflatsioon, mis on kõiki sisendihindasid mõjutanud tõstis ka seda osa. Hinnatõus on eelkõige kasvanud logistika, terminalides hoiustamise kulude pealt peamiselt tulnud," rääkis Kärsna.

Pikemas vaates on Eestis diislihind langenud rohkem kui Poolas.

"Alates novembrikuust, ma vaatasin diislikütuse hinda, on see tarbija jaoks vähenenud 28 senti. Poolas on see diislihind samal perioodil langenud ainult 7 eurosenti," ütles Kärsna.

Samas on ka praegu Poolas diisel liitri kohta umbes 10 senti odavam. Kärsna ennustab, et tõenäoliselt peavad ka poolakad varsti hinda tänu maksumuudatustele tõstma, kuid ka see peaks mõjutama Poola tarbijat mitte kütusehindu Eestis.