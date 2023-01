USA esindajatekoda ei suutnud ka kolmapäeval endale spiikrit valida

USA Kongressi alamkoda pole siiani suutnud endale spiikrit valida. Viimati juhtus selline olukord 1923. aastal. Kolmapäeval toimus spiikri valimiseks kuues valimisvoor, mis luhtus samuti nagu viis eelnevat vooru. Spiikriks kandideeriv vabariiklane Kevin McCarthy on enda vastastele vabariiklaste seas lubanud ulatuslikke järeleandmisi tagamaks nende toetus tema kandidatuurile, kuid CNN-i allikate kinnitusel ei pruugi isegi see olla piisav.

Kolmapäeval toimus kuues voor USA Kongressi alamkoja ehk esindajatekoja spiikri valimiseks. Ka see hääletus luhtus. Kuigi vabariiklased saavutasid Kongressi alamkojas 2022. aasta sügisel vahevalimistega enamuse, on erakonna sisemised vastuolud tinginud selle, et vabariiklane Kevin McCarthy pole spiikriks valitud.

CNN-i teatel oli kolmapäeval märke läbirääkimistest, et tagada spiikri valimiseks vajalikud hääled. CNN-i teatel on McCarthy lubanud teda seni mitte toetanud vabariiklastele mitmeid järeleandmisi, et saada nende toetus. Ühe järeleandmisena pakkus McCarthy välja, et ametis oleva spiikri ametist tagandamise hääletuse saaks edaspidi esile kutsuda ka üksainus esindajatekoja liige.

McCarthy pakkus esialgu välja, et spiikri tagandamise lävendi võib alandada viie Kongressi alamkoja liikme peale. Praegu on spiikri tagandamise hääletuse algatamiseks vabariiklaste sisereeglite kohaselt tarvilik, et seda toetaks vähemalt pooled esindajatekoja vabariiklased. Mitmed vabariiklased on selle ettepaneku pärast murelikud, kuna see annaks väikesele grupile inimestele suure võimu ning nõrgendaks esindajatekoja spiikri positsiooni.

Teise järeleandmisena lubas McCarthy, et Donald Trumpile lojaalsed vabariiklased (Freedom Caucus fraktsioon Kongressi alamkojas) saavad koha olulises komisjonis (House Rules Committee), mis määrab, millal ja kas üldse seaduseelnõud jõuavad Kongressi alamkoja ette. Samuti pakkus McCarthy välja, et Kongressi liikmetele võiks kehtida ametiaja piirang. Lisaks kinnitas Kevin McCarthy, et on valmis esitama uue USA piirijulgeoleku plaani.

Allikate sõnul ei saa McCarthy isegi nende ettepanekute ja järeleandmiste korral vajalikke 218 häält kokku, et esindajatekoja spiikriks saada. CNN-i sõnul võib McCarthy küll ühed teda mitte seni toetanud vabariiklased ära veenda, kuid samal ajal on teistel vabariiklastel tekkinud uued mured, millega McCarthy pole arvestanud.

Texase osariigi esindaja, vabariiklane Chip Roy arvas, et McCarthy võib saada juurde 10 häält, kui ettepanekud koos läbirääkimistega osutuvad edukaks. Vabariiklastel on kokku uues Kongressis 222 kohta ehk ta võib kaotada neli häält ja ikkagi saada 218 häälega spiikriks.

Viimane kord kulus spiikri valimiseks mitu valimisvooru 1923. aastal.

CNN juhib tähelepanu asjaolule, et kuigi Trumpi peetakse siiani vabariiklaste seas mõjukaks, siis ei taganud tema viimane toetusavaldus McCarthyle, et piisavalt suur hulk vabariiklasi teda toetaks.

Vabariiklane Matt Gaetz, kes on üks seni McCarthy vastu hääletanud vabariiklastest, nimetas Trumpi viimast toetusavaldust McCarthyle kurvaks ning kinnitas, et Trumpi teade ei muuda tema vaadet ei McCarthy ega Trumpi ega tema hääletamiskavatsuse suhtes.