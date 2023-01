Brüssel soovitas Hiinast tulevate reisijate lennueelset testimist

Soovituse andis Euroopa Liidu kriisikoordinatsiooni töörühm (IPCR).

Hiina kavatseb lõdvendada oma reisipiiranguid alates 8. jaanuarist. Riigis kiireneb aga koroonaviiruse levik. IPCR võttis seetõttu vastu ennetavad sammud, kuna Hiina epidemioloogilise- ja tervishoiusüsteemi olukorra kohta pole piisavalt ja usaldusväärset infot.

IPCR soovitas, et kõigile Hiinast EL-i liikmesriikidesse suunduvate reisijatele kehtestatakse nõue lennueelse negatiivse COVID-19 testitulemuse esitamiseks, mis on tehtud mitte varem kui 48 tundi enne Hiinast lahkumist. Neid meetmeid toetab seire ja viirustüvede sekveneerimine liikmesriikides.

Reovee seiret ja sekveneerimist hakatakse tegema nii Hiinast saabuvate lennukite reoveest kui ka rahvusvahelistes lennujaamades.

IPCR soovitas samuti, et kõik reisijad lendudel Hiinasse ja Hiinast kannaksid maski.

EL-i liikmesriigid võivad IPCR-i soovitusi järgida või laiendada piiranguid veelgi. Tervishoiupoliitika üle otsustavad liikmesriikide valitsused, mitte Brüssel, vahendas Financial Times.

Euroopa Komisjon teatas, et soovitused on õigustatud, lennundussektor aga kritiseeris soovitust. "See on kurb, et viimase kolme aasta jooksul ebatõhusaks osutunud meetmed ennistati," ütles rahvusvahelise lennutranspordiliidu (IATA) juht Willie Walsh.

Mitmed riigid kehtestasid juba varem Hiinast tulnud reisijatele koroonatesti tegemise nõude, kuna Hiinas kasvab koroonaviirusesse nakatumine. Nende riikide seas on Prantsusmaa, Hispaania ja Itaalia. Neljapäeval teatas Saksamaa, et hakkab nõudma Hiinast tulnud reisijatelt koroonatesti.