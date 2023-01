WSJ: mässulised vabariiklased ei pea valijate pahameele pärast muretsema

Ajaleht The Wall Street kirjutab, et Kevin McCarthy vastu hääletanud vabariiklased ei muretse, et nende populaarsus valijate seas väheneb. Mässulised vabariiklased on oma koduosariikides populaarsed ja nad olid edukad ka vahevalimistel.

USA kongressi alamkoda pole siiani suutnud endale spiikrit valida. Kolmapäeval toimus kuues voor esindajatekoja spiikri valimiseks. Ka see hääletus luhtus.

McCarthy vastu on umbes 20 esindajatekoja liiget. Mässulised vabariiklased kritiseerivad vabariiklaste partei peavoolu poliitikat. Enamik mässulisi on pärit piirkondadest, kus vabariiklased on populaarsed, vahendas The Wall Street Journal.

"Enamik nendest vabariiklastest ei lõpeta enne, kui nad tunnevad valijate meelepaha. Paistab, et praegu seda ei juhtu," ütles vabariiklaste partei liige Ron Bonjean.

Mõned kohalikud vabariiklaste juhid avaldasid juba McCarthy vastastele toetust.

"Me ei pea kõiges partei peajoont järgima," ütles Tennessee osariigi mõjukas vabariiklane Cody Mitchell. Samast piirkonnast on pärit kongressisaadik Andy Ogles, kes ei toeta McCarthy kandidatuuri.

Florida osariigi mõjukas vabariiklane Sandra Atkinson avaldas toetust kongressisaadik Matt Gaetzile, kes on üks seni McCarthy vastu hääletanud vabariiklastest.

"Arutelu on alati hea. Partei peab tegema muudatusi, et muuta protsessid läbipaistvamaks ja õiglasemaks," väitis Atkinson.

Hiljuti avaldas McCarthyle toetust USA endine president Donald Trump. Ajaleht The Times toob välja, et isegi Trumpi toetusavaldus ei pannud mässulisi McCarthy-it toetama. Lehe hinnangul on Trumpi mõjuvõim vabariiklaste partei parempoolses fraktsioonis vähenemas.

"McCarthy toetamine on halvim kaadripoliitikaga seotud otsus, mille president Trump on kunagi teinud," teatas Matt Gaetz.