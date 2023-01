Mehhikos vahistati El Chapo poeg, mis tõi lahingud narkokartelliga

Mehhiko julgeolekujõud vahistasid neljapäeval Ovidio Guzmani, kes on vangistanud narkokuninga Joaquin "El Chapo" Guzmani poeg.

Vahistamisele järgnes Mehhikos vägivallalaine, põhiliselt Mehhiko põhjapoolses Sinaloa osariigis Culiacani linnas. Sinaloas asub samanimeline narkokartell, mida El Chapo juhtis, kuniks ta 2017. aastal USA võimudele välja anti, vahendas Reuters.

Sinaloa kuberneri Ruben Rocha sõnul on lahingute käigus hukkunud seitse julgeolekujõudude töötajat, sh üks kolonel. Veel 21 julgeolekutöötajat ja kaheksa tsiviilisikut sai viga. Rocha sõnul oli julgeolekujõududel kartelliga 12 eri tulevahetust, ja toimus 25 erinevat rüüstamisjuhtumit. Samuti pandi põlema 250 sõidukit, mille abil blokeeriti teid.

Ruben Rocha kinnitas, et ta pole veel kutsunud Mehhiko armeed ega rahvuskaarti appi.

Reuters meenutas, et 2019. aastal püüti samuti edutult Ovidiot vahistada, kuid see tingis vaid vägivallalaine, mistõttu tuli Culiacani linna koolid ja lennujaam sulgeda.

Sotsiaalmeedias jagati mitmeid klippe, kus oli väidetavalt näha ägedaid lahinguid Culiacani linnas ning taevas oli näha helikopterite tuletoetust. Tulevahetuse keskmesse sattus ka kohalik lennujaam ning Mehhiko lennundusettevõtte Aeromexoci sõnul sai üks nende lennukitest tulevahetuses pihta, kuid keegi ei saanud viga.

Mehhiko võimud kinnitasid, et tulistati ka riigi õhuväe lennuki suunas. Mehhiko föderaalse lennuagentuuri teatel on Culiacani ja Mazatlani ja Los Mochise lennujaamad Sinaloa osariigis suletud, kuniks on võimalik tagada nende turvalisus.

Ovidio vahistati enne Põhja-Ameerika liidrite kohtumist Mehhiko pealinnas, kus peaks osalema ka USA president Joe Biden. Ameerika Ühendriigid lubasid varem viis miljonit dollarit vaevatasu info eest, mis viiks Ovidio vahistamise või süüdimõistmiseni.

Veel pole selge, et kas kinni peetud Ovidio antakse Ameerika Ühendriikide välja nagu tema isa, kes kannab praegu USA Colorado Supermax vanglas eluaegset vanglakaristust. Tegu on USA kõige turvatuma vanglaga.

Sinaloa kartell on üks maailma kõige võimsamaid uimastikaubandusega tegelevaid organisatsioone.