Eesti põllumajandus-kaubanduskoja kauaaegne juht lahkub ametist

Roomet Sõrmus ütles oma lahkumist kommenteerides, et aeg muutusteks on küps. "Põllumajanduskoja inimestel, koja liikmesettevõtetel ja headel koostööpartneritel on minu südames jätkuvalt väga eriline koht. Samas näen, et koja positsioon põllumajandus- ja maamajandussektori esindusorganisatsioonina on tugev ning saan rahuliku südamega hästi toimiva organisatsiooni jätta uuele juhile ja suunduda põnevaid väljakutseid pakkuvasse uude valdkonda," ütles Sõrmus.

Sõrmuse sõnul on Eesti põllumajandussektor viimase paarikümne aasta jooksul läbi teinud muljetavaldava arengu. "Meie põllumehed kasutavad kõige moodsamat tehnoloogiat, palju on investeeritud kaasaegsesse ja keskkonnasäästlikkuse tootmisesse. Mul on hea meel, et olen saanud olla nende arengute juures ja anda panuse kodumaise toidutootmise edendamisse," lausus Sõrmus.

Samas on tema sõnul põllumajandussektoris olnud viimase 15 aasta jooksul mitmeid sügavaid kriise ja väga tõsiseid probleeme, mille leevendamisel on põllumajandus-kaubanduskoda mänginud olulist rolli.

"Õnneks on Eesti põllumehed hästi sitked. Kõige raskematest aegadest meenuvad mulle 2014. aastal alanud piimaturukriis ja sigade Aafrika katku tõttu tekkinud katastroofiline olukord Eesti seakasvatuses. Need kriisid hävitasid päris julmalt meie loomakasvatust ja koja roll leevendusmeetmete eest seismisel oli võtmetähtsusega. Päris hulluks kujunes ka 2020. aastal koroona ja valitsuse jäiga poliitika tõttu tekkinud tööjõukriis, mis tänu koja visadusele lõpuks lahenduse leidis," meenutas Sõrmus.

Koda koos partneritega on aastate jooksul põllumajanduse olukorra teadvustamiseks korraldanud ka terve rea avalikke aktsioone: 2012. aastal lähetati Brüsselisse vana traktor ja põllumeeste toetuseks koguti Eestis üle 25 000 allkirja, 2015. aastal kogunes Toompeale põllumeeste õiguste eest seisma 101 moodsat traktorit, 2016. aastal rivistati riigikogu ette karjast välja läinud lehmade meenutuseks sümboolselt 10 000 piimapudelit, 2019. aastal said aga kõik eiigikogu liikmed põllumeestelt kingipaki.

"Kui tuua välja positiivseid muutusi, siis viimase kümnekonna aasta sisse jäävad paljud olulised otsused põllumajandussektori jaoks, milles koja roll on olnud märkimisväärne. Näiteks on pikalt Eesti põllumajandussektori mureks olnud, et meie põllumajanduse otsetoetused olid ühed kõige madalamad Euroopa Liidus, kuid nii 2014-2020 kui ka 2021-2027 ELi finantsperioodide eel oleme läbirääkimistel ühise põllumajanduspoliitika eelarve osas teinud väga korralikke edusamme, mis tõid mõlemal korral põllumajandusele mitusada lisamiljonit. Hea meel on tõdeda, et meie toetused on praeguseks jõudnud ca 80 protsendi tasemele EL-i keskmisest," rääkis Sõrmus.

Roomet Sõrmus lahkub 7. jaanuaril 2023 koja juhatuse esimehe ametist tähtajalise lepingu lõppemise tõttu.