Viljandi haigla ehituse hanke võitis Rand ja Tuulbergi ning Ehitustrusti ühispakkumine

Eelmine peatöövõtja Fund Ehitus sattus Viljandi haigla uut maja ehitama mitme kriisi ajal. Koroonapuhang ja Ukraina sõda vallandasid ehitusmaterjalide hinnatõusu ja tarneraskused, aga samuti töömeeste põua ning energia kallinemise. Nii pole ka imestada, et pärast Fund Ehituse poolset lepingu ülesütlemist tundis uue ehitaja leidmiseks korraldatud riigihanke vastu huvi vaid kolm ettevõtet.

Riigi kinnisvara AS-i kinnisvaraarenduse direktor Mihkel Mäger ütles, et Viljandi haigla ehitamist jätkab selline konsortsium nagu Ehitustrust koos Rand ja Tuulbergiga.

"Hankele laekus kokku kolm pakkumust. Jah, me ootasime võib-olla mõnda pakkumist veel, kuid kõik kolm, kes pakkumuse esitasid, on tublid Eesti ehitusettevõtjad. Viisime ehitushanke läbi väärtuspõhisena, mis tähendab seda, et lisaks pakkumuse maksumusele hindasime ka projekti meeskonda, mis siis andis pakkujatele juurde väärtuspunkte," rääkis Mäger.

Mihkel Mäger lisas, et hanke võitja pakkumus jäi eeldatava maksumuse piiresse. Heale hinnale aitas kaasa seegi, et tellija on valmis ehitajaga riske jagama, kui ehitushinnaindeks peaks muutuma.

"Kui peaks juhtuma, et ehitushind mingitel põhjustel lähiajal veel tõuseb, ehitushinnaindeks seda kajastab, siis selle alusel me saame lepingu hinda korrigeerida. Ja sõlmitava lepingu pikkus kokku ehitustööde teostamiseks on 29 kuud," lausus Mäger..

Mäger rääkis, et eelnev ehituslepingu kogumaksumus oli suurusjärgus 39 miljonit eurot ilma käibemaksuta, tänane pakkumuse maksumus jääb suurusjärku 52 miljonit, millele lisandub käibemaks.

Kuna ehitajaga leping veel alla kirjutamata, siis Mäger ütles, et ta veel töö alustamise kuupäeva öelda ei saa. "Aga ma usun, et see on lähiaja küsimus, kuna need detailid saavad kõik paika," sõnas Mäger.

Mäger ei soovinud kommenteerida, kas Viljandi haigla eelmise ehitajaga on nüüd suhe lõppenud ja kõik arved ära klaaritud.