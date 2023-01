Valitsus algatas Raplamaa ja Pärnumaa maavarade teemaplaneeringu

Teemaplaneeringu ala on kokku 8384 ruutkilomeetrit ning see hõlmab mõlemat maakonda koguulatuses. Planeeringualasse jääb 11 kohalikku omavalitsust: Rapla, Märjamaa, Kohila, Kehtna, Tori, Saarde, Põhja-Pärnumaa, Lääneranna, Kihnu ja Häädemeeste vallad ning Pärnu linn.

Riigihalduse ministri Riina Solmani sõnul määratleb algatatud maavarade teemaplaneering ära nii olemasolevad kui tulevikus olulised karjäärid ning lahendus töötatakse välja koostöös kohalike omavalitsuste, ettevõtjate ja inimestega, et ennetada konflikte maardlate, asustuse, põllumajandusmaade, rohevõrgustiku ja väärtuslike maastike omavahelisel kattumisel.

"Me kõik teame, kui oluline on keskkond. Samas tuleb meil endile kindlustada sotsiaalmajanduslikust aspektist vaadates ehituseks ja teede rajamiseks materjal. Siin on vajalik tasakaalustatud lahendust, mis arvestab ühtviisi nii keskkonnale avalduvate kui sotsiaalmajanduslike mõjudega. Just sellist võimalust pakub algatatud teemaplaneering – leida kompromiss looduskaitsepiirangute, kaevandamisvõimaluste ja kohalike inimeste huvide vahel Rapla- ja Pärnumaal," lausus Solman.

Planeerimisprotsess on avalik, igaühel on õigus selles osaleda ning soovi korral ettepanekuid esitada.

Harjumaa maavarade teemaplaneeringu algatas valitsus 2021. aasta detsembris ja see peaks valmima 2026. aastal.