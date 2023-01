WSJ: lahing spiikri koha pärast peegeldab kodusõda vabariiklaste parteis

USA esindajatekoda pole siiani suutnud endale spiikrit valida, kuna vabariiklaste seas valitsevad erimeelsused. Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et lahing spiikri koha pärast on osa laiemast võimuvõitlusest, kus vabariiklaste partei erinevad fraktsioonid proovivad erakonnas oma positsiooni tugevdada või säilitada.

Vabariiklased taastasid pärast vahevalimisi kontrolli USA esindajatekoja üle. Vabariiklased said 222 kohta. Esindajatekoda pole siiani suutnud endale spiikrit valida, kuna vabariiklaste kandidaat Kevin McCarthy ei saa kokku piisavalt palju hääli.

Vabariiklaste parteis valitsevad erimeelsused nii riiklikul kui osariikide tasandil. Erakonna juhid ei suuda kokku leppida selles, kas endise presidendi Donald Trumpi juhtimise stiil põhjustab valimiskaotusi või on see järgmiste võitude võti. See tekitab erimeelsusi, kes peaks juhtima vabariiklaste rahvuskomiteed (RNC). Samuti võitlevad erinevad fraktsioonid selle nimel, kes hakkavad kaalukeele-osariikides kontrollima vabariiklaste parteiaparaati, vahendas The Wall Street Journal.

Arizona osariigis arutavad vabariiklased, kas partei peaks säilitama oma populistliku hoiaku või pöörduma tagasi traditsioonilisema juhtimise stiili juurde. Demokraadid võitsid hiljuti Arizona kubernerivalimised. Vabariiklaste kandidaati toetas vahevalimistel ka Trump.

Jaanuaris valivad vabariiklaste rahvuskomitee liikmed omale uue juhi. Praegu on RNC juht Ronna McDaniel. Tema vastu kandideerivad kaks Trumpile lojaalset poliitikut. Need on Mike Lindell ja Harmeet Dhillon. Mike Lindell levitas 2020. aastal tõestamata väiteid, et viimastel presidendivalimistel toimus pettus.

"See, kuidas vabariiklased ei suuda esindajatekojas ära kasutada oma enamust, näitab lahingut, mis toimub partei sees kõikides osariikides, eriti Arizonas," ütles vabariiklaste partei endine tipp-poliitik Stan Barnes

Vabariiklaste parteil pole praegu tugevat poliitikut, kes suudaks erinevaid fraktsioone ühendada. Mõned vabariiklased muretsevad, et erakonnasisesed erimeelsused takistavad parteil saata oma valijatele selget poliitilist sõnumit.

"Tulime valimistelt, kus valijad lükkasid meie kandidaadid tagasi, kuna pidasid neid liiga äärmuslikeks. Nüüd oleme hädas, et spiiker valida. See tugevdab veelgi seda seisukohta, et vabariiklased pole võimelised riiki juhtima," ütles endine RNC tippjuht Doug Heye.

Michigani osariigi vabariiklane Jason Cabel Roe ütles, et rohujuuretasandil olevad aktivistid on vabariiklaste pealiinis pettunud.

"Paljud parteijuhid ja aktivistid leiavad, et me ei kaotanud sellepärast, et meil olid halvad kandidaadid. Nad leiavad, et pealiin võitleb Trumpi ja rohujuuretasandi vastu, et hoida neid võimust eemal. Neil aktivistidel on praegu parteipoliitikas suurem mõjuvõim, kui 2020. aastal," ütles Jason Cabel Roe .