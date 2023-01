Leke: Abramovitš võis kanda suure osa oma varandusest laste nimele

Dokumentide kohaselt proovis Abramovitš kaitsta oma varandust võimalike varade külmutamise eest. Selle käigus võisid kasu saada tema lapsed, teatas The Guardian.

2022. aasta veebruari alguses reorganiseeris Abramovitš kiiresti 10 salajast fondi. Kolm nädalat hiljem alustas Moskva sõjalist tegevust Ukrainas.

Lääneriigid ähvardasid juba veebruaris alguses, et kehtestavad sõja puhkemise korral karmid Moskva-vastased sanktsioonid. Abramovitš hakkas oma rahaasju ümber korraldama mõni päev hiljem.

The Guardiani teatel viitab analüüs selle, et muudatuste käigus said kasu Abramovitši seitse last. Tema lapsed võisid saada vähemalt nelja miljardi dollari võrra rikkamaks. Noorim Abramovitši laps on kõigest üheksa-aastane.

Abramovitši lapsed võisid muudatuste käigus saada oligarhile kuuluvate jahtide, helikopterite ja eralennukite "omanikeks".

Sanktsioonide ekspertide sõnul võib fondide ümberkorraldamine raskendada oligarhide-vastaste sanktsioonide jõustamist.