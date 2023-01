Hinnakasvu tempo detsembris veidi aeglustus

Statistikaameti juhtivanalüütik Viktoria Trasanov ütles, et indeksit mõjutasid enim toidu ja mittealkohoolsete jookide hinnamuutused, mis andsid kogutõusust ligi 40 protsenti. Eesti aastase hinnakasvu näitaja on vähenenud alates augustist. Eesti Panga prognoosimeeskonna juhi Rasmus Kattai sõnul näitavad aga nii Eesti kui kogu euroala kohta tehtud prognoosid, et väga kiiret inflatsiooni alanemist oodata ei ole. Jätkab Margitta Otsmaa.