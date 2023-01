Nädalavahetus tuleb karge ja tuuline

Laupäev tuleb sajuta, aga valdavalt on üle Eesti väga külm. Pühapäeval lisandub külmale ka kerge lumi ja üle maa tugevnev tuul.

Möödunud ööpäeval jäi Eesti Soome kohal tugevneva ja lõuna-kagu suunas laieneva külma kõrgrõhuala serva, kus kirdetuul kandis Soome lahel tekkinud lumepilved Eestisse ning lisas põhjarannikule lund umbes viie sentimeetri jagu. Selgema taevaga Virumaal oli külma kuni 24 kraadi.

Norra merele jõudis samal ajal uus madalrõhkkond, mille lohk ühes tiheda sajuga Skandinaavia ja Poola kohale levis. Esialgu sadas lund, lääne pool läks sadu üle lörtsiks ja vihmaks. Eesti ilmale avaldas see pööris mõju vaid niipalju, et tõstis saartel kagutuule tugevamaks.

Laupäeval jääb Eesti Soome kohalt Venemaale nihkuva külma kõrgrõhuala ning Lääne-Euroopast Läänemerele ulatuva madalrõhuala piirile. Sadu pole ning päikest näeb ka, kuid tuul on eelõige Lääne-Eestis võrdlemisi tugev. Valdavas Eestis on miinuskraade enam kui 10, saartel on õhk pehmem.

Öö vastu laupäeva on Eestis muutliku pilvisusega ja sajuta. Kohati on pinnatuisku. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-9, saartel iiliti kuni 16 m/s. Külma on -13 kuni -22 kraadi, saartel ja läänerannikul -6 kuni -12.

Laupäeva hommik on muutliku pilvisusega ja sajuta. Puhub kagutuul 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 16 m/s. Külma on -6 kraadist saarte rannikul -18 kraadini idas.

Päev on muutliku pilvisusega ja sajuta. Kohati on pinnatuisku. Puhub kagutuul 4-9, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 16 m/s. Külma on -8 kuni -15, saarte rannikul kohati -5 kraadi.

Pühapäev tuleb kohati kerge lumega ja üle maa tugevneva tuulega. Öösel on külma -4 kraadist saarte rannikul -22 kraadini Eesti idaservas, päevane õhutemperatuur tõuseb -12 kuni -6 kraadini, saarte rannikul 0 kraadini. Esmaspäeval jõuab Eestisse lumesadu ning laieneb üle maa. Lõuna- ja kagutuul on puhanguline ja põhjustab tuisku. Öösel on külma -1 kraadist saarte rannikul -12 kraadini idas, päevane õhutemperatuur on -9 kraadist 0 kraadini.

Teisipäev ja kolmapäev tulevad sajused, kuid kuna õhutemperatuur pendeldab 0 kraadi ümber, siis vahetab sadu sageli oma olekut ning liiklusolud on kehvad.