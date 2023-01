Ukraina luure: Venemaa alustab uue mobilisatsiooniga 15. jaanuaril

Oluline 7. jaanuaril kell 20.20:

- Ukraina luure: Venemaa kavatseb uue mobilisatsiooniga alustada 15. jaanuaril;

- Prigožin: Bahmut on vaja ära võtta sealsete maa-aluste linnade pärast;

- Soledar on vaatamata venelaste rünnakutele endiselt ukrainlaste käes;

- President Zelenski tänas lääneriike ulatusliku abi eest, võimalik ka Marderite tarnimine Saksamaalt;

- Ukraina teatel on nad tapnud 110 000 Vene sõdurit;

- Soome saadab Ukrainale järjekordse abipaketi;

- USA tahab, et Itaalia saadaks Ukrainale õhutõrjesüsteeme;

- Venemaa väed tabasid Lõuna-Ukrainas Hersoni linnas tuletõrjedepood.

Ukraina luure: Venemaa kavatseb uue mobilisatsiooniga alustada 15. jaanuaril

Venemaa kavatseb alustada teise mobilisatsioonilainega 15. jaanuaril, ütles Ukraina sõjaväeluure pressiesindaja Andrei Tšernjak.

Ukraina luure andmetel on valmis juba vastav dekreet. Tšernjaki sõnul on Venemaal plaanis teenistusse kutsuda 500 000 meest.

Ukraina sõjaväeluure asejuht Vadõm Skibitski on varem öelnud, et tõenäoliselt saadetakse uued mobiliseeritud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse ning nad on osa plaanitavast uuest rünnakust kevadel ja suvel.

Prigožin: Bahmut on vaja ära võtta sealsete maa-aluste linnade pärast

Palgasõdurite grupi Wagneri omanik ja Putini liitlane Jevgeni Prigožin ütles, et ta tahab, et tema palgasõdurid ja Vene sõjaväelased vallutaksid Bahmuti linna, sest seal asuvad maa-alused linnad, kus saaks vajadusel hoida sõdureid ja tanke.

Venemaa on üritanud Bahmuti ja lähedalasuvat Soledari linna vallutada juba viis kuud ning see on tekitanud erinevaid teooriaid, miks sellega sellist vaeva nähakse. Valge Maja on näiteks väitnud, et seda tehakse sealsete soola- ja muude kaevanduste pärast.

Prigožin tõi sotsiaalmeedias aga välja oma põhjused. "Kirss tordil on Soledari ja Bahmuti kaevanduste süsteem, mis on tegelikult maa-aluste linnade võrgustik. Seal, 80 kuni 100 meetri sügavusel saab hoida nii suurt hulka inimesi kui ka tanke ja jalaväe lahingumasinaid," lausus ta.

Prigožini sõnul on seal relvi ladustatud juba esimesest maailmasõjast alates. Rahuajal on seal peetud ka jalgpallimatše ja klassikalise muusika kontserte

Soledar on vaatamata venelaste rünnakutele endiselt ukrainlaste käes

Donetski oblastis Bahmuti lähedal asuv Soledari linn on endiselt Ukraina vägede kontrolli all vaatamata Vene vägede marulistele rünnakutele, ütles Ukraina relvajõudude ida regiooni pressiesindaja Serhi Tšerevatõ.

Vene propagandistide väitel murdsid Wagneri palgasõdurid läbi ukrainlaste kaitsest ja tungisid Soledari, Wagneri omanik Jevgeni Prigozin väitis lausa, et linn on kohe-kohe Wagneri kontrolli all.

Tšerevatõ sõnul on Soledar küll ägeda tule all ning linnas on toimunud kokkupõrked Vene vägedega, kuid linna pole ära antud.

"Meie relvajõud teevad kõik, et vastasele maksimaalselt kahju tekitada," ütles ta.

Venemaa pommitas Hersoni oblastit

Venemaa väed jätkasid Ukraina kuberneride sõnul tsiviilelanike terroriseerimist kogu Ukrainas, hoolimata Kremli väidetavast 36-tunnisest relvarahust.

Viimase 24 tunni jooksul on teatatud vähemalt seitsmes Ukraina ida- ja lõunapiirkonnas toimunud rünnakust, milles hukkus vähemalt kolm ja sai vigastada 14 inimest, vahendas Kyiv Independent.

Vene väed pommitasid reedel Hersoni oblasti lõunaosa 39 korda. Vabastatud Hersoni linnas sattusid tule alla elumajad ja tuletõrjedepoohoone, ütles kuberner Jaroslav Januševitš laupäeval Telegramis.

Ta lisas, et reedel sai Hersonis surma üks päästja ja Hersoni piirkonna vabastatud osades sai haavata seitse tsiviilisikut.

Donetski oblasti idaosas sai kuberner Pavlo Kõrõlenko sõnul Bahmutis ja lähedalasuvas Krasna Hora linnas reedel surma kaks tsiviilisikut. Veel seitse sai haavata, lisas ta.

Harkivi kuberner Oleh Sõniehubov ütles, et Vene väed "terroriseerivad" kirdepiirkonna tsiviilelanikke. Ohvritest teatatud ei ole, kuid elamud ja ärihooned on väidetava relvarahu ajal jätkuvalt tule alla sattunud.

Soome saadab Ukrainale järjekordse abipaketi

Soome valmistab ette oma 12. sõjalise abi paketti Ukrainale, ütles Soome kaitseminister Mikko Savola. Millest täpselt abipakett koosneb, ta turvalisuskaalutlustel ei avaldanud.

Savola sõnul tehakse vastav otsus järgmiste nädalate jooksul.

Kaitsekomitee esimees Antti Hakkianen on varem öelnud, et Soome on valmis Ukrainat toetama Leopard 2 tankidega, kui saavad selleks Euroopa riikidelt nõusoleku.

Soome on Ukrainale andnud sõjalist abi Venemaa sissetungist alates 190 miljoni euro väärtuses.

Ukraina teatel on nad tapnud 110 000 Vene sõdurit

Ukraina väed on alates Vene vägede sissetungist teise ilma saatnud 110 740 Vene sõdurit, ütles Ukraina kindralstaap laupäeval.

Ainuüksi reedel hukkus sõjaväljal 490 Vene sõjaväelast, lisas kindralstaap.

Tegu on Ukraina hinnanguga langenutele, mida Venemaa pole kinnitanud.

USA tahab, et Itaalia saadaks Ukrainale õhutõrjesüsteeme

USA presidendi julgeolekunõunik Jake Sullivan ütles kõneluses Itaalia peaministri Giorgia Meloni nõunikuga, et Itaalia peaks Ukrainale saatma nii pea kui võimalik õhutõrjesüsteeme, vahendas La Repubblica.

Sullivan viitas kõneluses SAMP/T kaitsesüsteemidele, mida Itaalial on kuus.

Venemaa jätkab pommitamist nn jõulurahu ajal

Venemaa väed tabasid Lõuna-Ukrainas Hersoni linna tuletõrjedepood, hoolimata Moskva ühepoolsest 36-tunnise relvarahu väljakuulutamisest Rünnakus hukkus või sai haavata mitu inimest, ütles Ukraina presidendi kantselei juhataja asetäitja Kõrõlo Tõmošenko.

"Nad räägivad relvarahust. Sellistega me sõdime," sõnas Tõmõšenko.

Agence France-Presse vahendas Venemaa kaitseministeeriumi teadet, mille kohaselt Venemaa austab ühepoolset relvarahu, ja süüdistas Ukraina vägesid jätkuvas tulevahetuses.

Putini ajutine vaherahukäsk tuli pärast seda, kui Türgi president Recep Tayyip Erdogan ja Venemaa usuliider, Putini veendunud toetaja patriarh Kirill, kutsusid üles relvarahule.

Dnipros võeti reedel maha Vene teadlase Mihhail Lomonossovi kuju. Autor/allikas: SCANPIX/Mykola Myakshykov/Ukrinform via ZUMA Press Wire

Zelenski ja Scholz arutasid täiendavaid relvatarneid

Reedeõhtuses avalikus pöördumises tänas Ukraina president kõiki liitlasi. "Täna kuulutati välja uus USA kaitseabi pakett meie riigile – ja väga võimas! Esmakordselt saame Bradley lahingumasinaid – just seda on vaja. Uued relvad ja mürsud, sealhulgas ülitäpsed. Uued raketid. Uued droonid. See on õigeaegne ja tugev toetus. Selle USA toetuspaketi kogusumma on ligi 3 miljardit dollarit. Tänan president Bidenit, tänan kongresmene ja kõiki ameeriklasi, kes väärtustavad vabadust ja kes teavad, et vabadus on kaitsmist väärt," sõnas Zelenski.

"Meil on nüüd Saksamaalt märkimisväärne abi, et tugevdada mitte ainult Ukraina, vaid ka kogu Euroopa, eriti kogu Venemaaga piirneva piirkonna julgeolekut. Meie õhutõrje tugevdamine on otsene deeskalatsioonitöö siin ja praegu. Mida vähem on Venemaal võimalusi rahumeelseid linnu terroriseerida, seda väiksem on Venemaa agressiooni üldine potentsiaal," lausus president.

Ta tänas kantsler Olaf Scholzi otsuse eest varustada Ukraina õhutõrjesüsteemiga Patriot. "Koos hiilgava Saksa IRIS-T-ga muudab Patrioti süsteem Ukraina ja Euroopa taeva palju turvalisemaks. Ka täna arutasime härra kantsleriga meie kaitsekoostöö muid aspekte, eelkõige 40 Marderi jalaväe lahingumasina ja muu Venemaa agressiooni peatamiseks vajaliku abi tarnimist," lisas Zelenski.