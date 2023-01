Zelenski: Ukraina õhutõrje tugevdamine deeskaleerib sõda

Samal ajal kui Vene väed üritavad Bahmuti vallutada, et näidata siseriiklikult, et nad on vähimalgi määral kuskil edenenud, saab Ukraina lääneriikidelt ulatuslikku kaasaegset relvaabi. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul aitab abi tugevdada kogu Euroopa julgeolekut ja deeskaleerida võimalikku konflikti Venemaaga piirkonnas.

Oluline 7. jaanuaril kell 7:

- President Zelenski tänas lääneriike ulatusliku abi eest, võimalik ka Marderi tankide tarnimine Saksamaalt.

Reedeõhtuses avalikus pöördumises tänas Ukraina president kõiki liitlasi. "Täna kuulutati välja uus USA kaitseabi pakett meie riigile – ja väga võimas! Esmakordselt saame Bradley lahingumasinaid – just seda on vaja. Uued relvad ja mürsud, sealhulgas ülitäpsed. Uued raketid. Uued droonid. See on õigeaegne ja tugev toetus. Selle USA toetuspaketi kogusumma on ligi 3 miljardit dollarit. Tänan president Bidenit, tänan kongresmene ja kõiki ameeriklasi, kes väärtustavad vabadust ja kes teavad, et vabadus on kaitsmist väärt," sõnas Zelenski.

"Meil on nüüd Saksamaalt märkimisväärne abi, et tugevdada mitte ainult Ukraina, vaid ka kogu Euroopa, eriti kogu Venemaaga piirneva piirkonna julgeolekut. Meie õhutõrje tugevdamine on otsene deeskalatsioonitöö siin ja praegu. Mida vähem on Venemaal võimalusi rahumeelseid linnu terroriseerida, seda väiksem on Venemaa agressiooni üldine potentsiaal," lausus president. Ta tänas kantsler Olaf Scholzi otsuse eest varustada Ukraina õhutõrjesüsteemiga Patriot. "Koos hiilgava Saksa IRIS-T-ga muudab Patrioti süsteem Ukraina ja Euroopa taeva palju turvalisemaks. Ka täna arutasime härra kantsleriga meie kaitsekoostöö muid aspekte, eelkõige 40 Marderi sõiduki ja muud Venemaa agressiooni peatamiseks vajaliku abi tarnimist," lisas Zelenski.