Drink&Draw tõi Pärnus kokku joonistamishuvilised

Maailmas populaarne joonistamishuviliste kogunemine Drink&Draw ehk joo ja joonista on nüüd ka Pärnusse jõudnud. Pubidest alguse saanud ettevõtmine ei tähenda sugugi, et seal tingimata juuakse. Pigem ei jooda, sest modell vahetab poose nii tihti, et joonistajad ei saa lasta tähelepanul hajuda.

Asi käib nii, et modell poseerib ja vahetab teatud ajavahemiku tagant poose, joonistamishuvilised aga muudkui joonistavad. Esialgu vahetab modell poose tempokalt, kahe minuti tagant. Hiljem lähevad vahed pikemaks ja kunstnikel on rohkem aega töösse süveneda.

Mõte Drink&Draw Pärnusse tuua tuli Aiki Järvistel, kes käis aastaid laste kunstikooli täiskasvanute ringis, aga jäi lemmikõpetajate lahkumise tõttu joonistamisvõimalusest ilma.

"Ja mul ei olnud enam kusagil seda mõnusat joonistamisvõimalust. Ma tahan just teha modelli. Ja siis ma hakkasin otsima sõpruskonda, kellega koos joonistada, kas või üksteisele poseerida. Ja sellest kasvas välja mõte, et meil on Pärnus olnud Drink&Draw, aga üksikuid kordi," rääkis Järviste.

Nüüd on saadudki kokku paarkümmend inimest, kes meelsasti joonistamas käivad, on olemas kokkulepe Pärnu linnagaleriiga, kus on seda mõnus teha.

Galerist Haide Rannakivi otsis samuti joonistamisvõimalust ja Aiki Järviste ettepanek läks töösse.

"Eks me kuulutasime, et siin saab joonistada. Ja nendele sõpradele, kes soovisid seda, nendele ma ütlesin kõigepealt. Ülejäänud tulid juba selle peale, et teised rääkisid. Nii ta käib. Siin enamus inimesi eelistab joonistada. Mul veekann on küll pandud aknalauale. Alguses proovisime veini ka pakkuda, aga vähesed tegelikult siin joovad. Tempo on üsna tihe, polegi mahti," rääkis Rannakivi.