Pühapäeval on oodata lund ja tuisku

Pühapäeval jääb Eesti Venemaale kaugeneva külma kõrgrõhuala ja Briti saartelt Läänemerele ulatuva aktiivse madalrõhuala piirimaile. Öösel on Ida pool veel selge ja karge, kuid Lääne-Eestist alates tõmbub taevas juba rohkem pilve. Päeva jooksul liigub madalrõhulohk meile aina lähemale ja see katab sajupilvedega kogu maa.

Öö vastu pühapäeva on Lääne-Eestis muutliku pilvsusega ja olulise sajuta, Ida-Eestis on selge või vähese pilvisusega ning kuiv. Puhub kagu- ja lõunatuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on saartel ja läänerannikul -5 kuni -9, mandril -11 kuni -20, Ida-Eestis ka kuni -22 kraadi.

Hommikul lääne poolt alates pilvkate järk-järgult tiheneb ja lumesaju tõenäosus suureneb. Tuul puhub kagust kiirusega 4 kuni 11, puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on saartel ja läänerannikul -3 kuni -9, mandril -10 kuni -20, Ida-Eestis ka kuni -23 kraadi.

Päev jätkub pilves selgimistega. Mitmel pool sajab lund ja on pinnatuisku. Lääne-Eesti saartel ja rannikul tuleb ka lörtsi ja vihma, on jäidet ja lisaks jäävihma oht. Puhub kagu- ja lõunatuul 5 kuni 13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Termomeetrinäit jääb saartel ja läänerannikul -4 ja 0 kraadi vahele, mandril on -5 kuni -10 kraadi ja Ida-Eestis kuni -14.

Uus nädal algab lume ja tuisuga ning jätkub lörtsi ja vihmaga. Kui esmaspäeval on väljas veel täiesti arvestatavad miinuskraadid, siis ilm keerab kiiresti sulale ja juba neljapäeval on nii päeval kui öösel termomeetri näit plusspoolel.