ISW hinnangul ei suuda Vene üksused praegu Bahmuti linna ümber piirata

Vene väed on hoolimata mõningasest edust Soledari linna juures kaugel sellest, et võtta piiramisrõngasse lähedal asuv Bahmuti linn, mille kuuluvuse pärast on juba kuid lahinguid peetud, märkis rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) oma laupäevaõhtuses ülevaates.

Vene üksuste edu Soledari lähistel ei anna mingit alust väita, et Bahmuti linna piiramisrõngasse võtmine on vältimatu, tõdesiad ISW analüütikud oma perioodilises kokkuvõttes olukorrast Ukrainas, lükates sellega ümber Venemaa esindajate väited.

ISW viitas, et Bahmuti linna kaitsvate Ukraina üksuste äralõikamiseks varustusteedest peaksid Vene üksused võtma oma kontrolli alla Severski -Bahmuti maantee ning jõudma ka Slavjanski - Bahmuti maanteeni, kuid esimesest on nad veel seitsme ning teisest 13 kilomeetri kaugusel.

"Arvestades, et viimasel ajal on Vene üksuste edasiliikumise tempo olnud mõnisada meetrit päevas, siis on väga vähetõenäoline, et neil õnnestub Bahmut ümber piirata," öeldakse ISW ülevaates.