Vene võimud süüdistavad Ukrainat energiataristu ründamises

Venemaa väitel on Ukraina väed korraldanud nädalavahetusel mitu rünnakut energiataristule Vene okupatsioonivõimude kontrolli all olevatel aladel. Tabamuse sai kaks soojuselektrijaama ning õhiti üks gaasitrass.

Oluline 8. jaanuaril kell 14.05:

- Ukraina korraldas nädalavahetusel mitu rünnakut okupatsioonivõimude käes oleva energiataristu pihta;

- Valgevene ja Venemaa relvajõud on intensiivistanud ühisõppusi, keskendudes linnalahingutele, teatas Valgevene armee telekanal pühapäeval;

- Briti luure hinnangul valmistub Venemaa tõrjuma Ukraina pealetunge kahes sektoris: Zaporižžja oblastis ja Luhanski oblasti põhjaosas;

- Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul on Vene üksused veel kaugel Bahmuti ümber piiramisest;

- Ukraina relvajõud tõrjusid laupäeval 16 Vene vägede rünnakut ning korraldasid ise 26 lööki vaenlase koondumispunktidele, teatas Ukraina vägede peastaap;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 430 sõdurit ja kolm tanki.

Ukraina asus ründama Vene võimu all olevat energiataristut

Ukraina rünnakute tõttu sai kahjustada kaks Venemaa kontrolli all Donetski oblastis asuvat soojuselektrijaama, teatasid okupatsioonivõimude esindajad pühapäeval. Laupäeval katkes mõneks ajaks gaasitrassi plahvatuse tõttu 13 000 tarbija gaasiga varustamine okupeeritud Luhanski oblastis.

Venemaa määratud võimuesindajad teatasid pühapäeval sotsiaalmeediakanali Telegram vahendusel, et Ukraina tules said kahjustada Zuhresi ja Novõi Sviti elektrijaam.

Luhanski oblastis Lutuginos gaasitrassil laupäeval toimunud plahvatus oli sihilikult korraldatud, teatasid Venemaa okupeeritud oblasti võimud pühapäeval.

300-millimeetrise gaasitoru purunemine jättis gaasita 13 315 abonomenti üheksas asulas ning lisaks jäid gaasita ka 21 sotsiaalselt olulist objekti, öeldi teates.

Uudisteagentuur Reuters tõdes, et Ukraina võimud ei kinnita tavapäraselt peaaegu mitte kunagi Venemaa kontrolli alustel territooriumitel tehtud rünnakuid.

Venemaa on viimastel kuudel asunud Ukrainat survestama rünnakutega sealsele energiataristule, jättes kütte, vee ja elektrita miljoneid tsiviilelanikke.

Valgevene teatas ühisõppuste tugevdamisest Venemaaga

Valgevene ja Venemaa relvajõud on intensiivistanud ühisõppusi, keskendudes linnalahingutele, teatas Valgevene armee telekanal pühapäeval.

Valgevene kaitseministeerium teatas juba neljapäeval, et kaks riiki on tugevdanud oma ühist väegrupeeringut täiendavate relvade, erivarustuse ja sõjaväelastega ning plaanivad ühisõppuste korraldamist.

Kahe liitlase sõjalise koostöö aktiviseerumine tuleb ajal, kui Läänes ja Ukrainas spekuleeritakse võimaluse üle, et Venemaa võtab Valgevene territooriumi uuesti kasutusele Ukraina ründamise platsdarmina.

Minsk andis Moskvale loa rünnata Ukrainat põhja poolt ka veebruari lõpus, kui Venemaa alustas laiaulatuslikku agressiooni Ukraina vastu.

Briti luure: Venemaa valmistub tõrjuma Ukraina pealetunge kahes sektoris

Vene väed on viimastel nädalatel tugevdanud oma kaitsepositsioone Zaporižžja oblasti keskosas, eriti Vasilivka ja Orihivka linnad vahel, öeldakse Briti sõjaväeluure ülevaates.

"Vene relvajõud hoiavad selles sektoris suuri jõude. See, kui intensiivselt Venemaa tegeleb oma kaitse tugevdamisega, räägib sellest, et sõjaväejuhid kardavad Ukraina suurt pealetungi kahes sektoris: kas Luhanski oblasti põhjaosas või Zaporižžja oblastis," seisab ülevaates.

Briti luure nendib ka, et Ukraina üksuste läbimurre Zaporižžja oblastis ohustab tõsiselt Venemaa maismaaühendust okupeeritud Krimmi poolsaare ja Rostovi oblasti vahel, Ukraina edu Luhanskis seaks aga veelgi enam kahtluse alla Venemaa väljakuulutatud sihi Donbassi "vabastamiseks".

"Otsus selle kohta, kumbaga neist ohtudest tuleb esimesena tegelda, on ilmselt Vene relvajõudude operatiivplaneerijate keskne dilemma," tõdes Briti sõjaväeluure.

ISW: Venemaa on veel kaugel Bahmuti ümber piiramisest

Vene üksuste edu Soledari lähistel ei anna mingit alust väita, et Bahmuti linna piiramisrõngasse võtmine on vältimatu, tõdesid ISW analüütikud oma perioodilises kokkuvõttes olukorrast Ukrainas, lükates sellega ümber Venemaa esindajate väited.

ISW viitas, et Bahmuti linna kaitsvate Ukraina üksuste äralõikamiseks varustusteedest peaksid Vene üksused võtma oma kontrolli alla Severski -Bahmuti maantee ning jõudma ka Slovjanski - Bahmuti maanteeni, kuid esimesest on nad veel seitsme ning teisest 13 kilomeetri kaugusel.

"Arvestades, et viimasel ajal on Vene üksuste edasiliikumise tempo olnud mõnisada meetrit päevas, siis on väga vähetõenäoline, et neil õnnestub Bahmut ümber piirata," öeldakse ISW ülevaates.

Ukraina teatas 16 Vene rünnaku tõrjumisest

Ukraina relvajõud tõrjusid laupäeval 16 Vene vägede rünnakut ning korraldasid ise 26 lööki vaenlase koondumispunktidele, teatas Ukraina vägede peastaap.

"Vaatamata Vene okupantide väljakuulutatud vaherahule korraldas vaenlane viimase ööpäeva jooksul üheksa raketirünnakut, kolm rünnakut lennukitelt ning 40 rünnakut mitmikraketiheitjatest. Muuhulgas tabati ka tsiviiltaristut, põhjustades mitme inimese hukkumise või haavatasaamise," öeldakse Ukraina peastaabi pühapäevahommikuses ülevaates.

Samas teates märgitakse, et Vene üksused tungivad peale Bahmuti, Avdijivka, Limani ja Kupjanski piirkonnas. Kaitsma peavad nad ennast aga Novopavlovski, Zaporižžja ja Hersoni oblastis.

Viimase ööpäeva jooksul lõid Ukraina üksused tagasi vaenlase rünnaku 16 asula lähistel, muuhulgas Luhanski oblasti Stelmahovka, Makejevka ja Belogorovka ning Donetski oblasti Rozdolovka, Soledari, Bahmuti, Železnoje, Pervomaiskoje, Vodjanoje ja Pobeda asula juures.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 430 sõdurit ja kolm tanki

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas pühapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 111 170 (võrdlus eelmise päevaga + 430);

- tankid 3069 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 6130 (+5);

- suurtükisüsteemid 2065 (+3);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 431 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 217 (+0);

- lennukid 285 (+0);

- kopterid 272 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1849 (+5);

- tiibraketid 723 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4801 (+3);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 183 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.