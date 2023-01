Austraalia loodeosa tabas enneolematu üleujutus

"Vesi on kõikjal. Kimberley elanikud on silmitsi kord sajandis juhtuva sündmusega. Tegemist on osariigi ajaloo kõige rängema üleujutusega," ütles Lääne-Austraalia osariigi eriolukordade minister Stephen Dawson ajakirjanikele Perthis.

Tema sõnul on tulvaveed mõnes paigas üle ujutanud 50 kilomeetri pikkuse ala ning "vesi ulatub kuni silmapiirini".

Hõredalt asustatud Kimberley piirkonnas, kus poole elanikkonnast moodustavad aborigeenid, on võimude teatel evakueeritud 233 inimest.

Austraalia ilmateenistus teatas pühapäeval, et vihm on piirkonnas nõrgemaks jäänud ja tormi kese liigub ida poole, Austraalia põhjaterritooriumi suunas, kuid hoiatas samas, et Kimberleys jätkuvad rekordilised üleujutused.

"Paljud teed on läbimatud ja mitmed kogukonnad isoleeritud," öeldakse ilmateenistuse ülevaates.

Osariigi võimud hoiatasid regiooni väiksemate asulate elanikke tõusva veetaseme eest. Hoiatuse sai ka kuurortlinn Broome, mis asub umbes 2000 kilomeetri kaugusel põhjas osariigi suurimast linnast Perthist. Lääne-Austraalia osariik on üle kuue korra suurem kui USA California osariik.

Kuigi üleujutuse põhjustatud kahjusid on veel keeruline hinnata, prognoosivad võimud, et nende likvideerimine võtab aega kuid.

Üleujutused Austraalia lääneosas järgnevad riigi idaosa kahel viimasel aastal tabanud uputustele, mille on põhjustanud loodusnähtus nimega La Nina, mis toob enamasti kaasa suured vihmasajud. Mõnedes Austraalia idaregioonides oli viimase aasta jooksul neli suuremat üleujutust.