Hiina tühistas riiki sisenejatele kehtinud karantiininõude

Kompartei juhitud Hiina võimud tühistasid piirangud läheneva hiina uusaasta tähistamise eel, mis toob kaasa masside liikumise, kuna hiinlased tavatsevad siis oma sugulasi külastada. Tänavu tähistatakse kuukalendri kohaselt aastavahetust 22. jaanuaril.

Hiinas on alates 2020. aastast kehtinud nulltolerantsi poliitika COVID-19 suhtes, mis hõlmas muu hulgas tervete piirkondade sulgemist ja kohustuslikku karantiini inimestele, kes olid nakatunutega kokku puutunud.

Detsembris hakkasid võimud sulgemismeetmete vastu puhkenud rahutuste järel piiranguid aegamisi maha võtma, sellele järgnes aga haigestumiste järsk kasv, kuna suurel osal hiinlastest puudub COCID-19 suhtes immuunsus, kuna nad on vaktsineerimata ning pole ka haigust läbi põdenud.

Hiina avanemine annab lootust, et see ergutab maailma majandust, mille kiiremat kasvu on hoidnud tagasi ka Hiina isolatsioon ja viimase 50 aasta madalaim majanduskasv.

Hiina võimud eeldavad, et sel hooajal tehakse umbes kaks miljardit välisreisi, mis on peaaegu kaks korda rohkem kui eelmisel aastal, jõudes 70 protsendini 2019. aasta reiside arvust.