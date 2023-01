USA sõjaväelaste orkester pani punkti tänavusele Tallinna jõuluturule

Raekoja platsil pole jõuludest alates laval suurt midagi toimunud, ütlevad jõuluturu müüjad. Seetõttu oli Eestis paikneva USA jalaväeüksuse juurde kuuluv orkester teretulnud finaal tänavusele jõuluturule.

Ameeriklased pole harjunud meie talvetingimustes svingima, aga hätta ei jäänud.

"Me esineme harva sellistes tingimustes. Nagu te nägite, pillid kippusid külmuma. Tavaliselt me sellise ilmaga ei mängi. Aga me tegime erandi, et mängida siin, ajaloolises kesklinnas," ütles dirigent Gena Duran.

USA kergejalavägi tegutseb 2. jalaväebrigaadi koosseisus Lõuna-Eestis ning alustab õppusi igal aastal toimuvas talvelaagris.

"Me osaleme talvelaagris koos eestlastega jaanuari lõpus, veebruari alguses. Ootame võimalust teilt õppida. Siinsed tingimused erinevad meie senistest kogemustest, nii et vaatame, mida Eesti kaitseväelt õppida on," rääkis 1. jalaväediviisi suurtükiväe üksuse ülem kolonel Richard J. Ikena.

Jõuluturg tõmbas 8. jaanuaril otsad kokku ning müügimajakesed kaovad Raekoja platsilt järgmise sügiseni. Turumüüjad ütlevad, et äri oli kuue aasta nigelaim – külastajaid oli palju nii kodust kui ka võõrsilt, kuid ostjaid vähe.