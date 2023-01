Esmaspäeval püsib ilm külm, edasi läheb jälle sulale

Esmaspäeva öösel on Eestis pilves selgimistega ilm. Pärast keskööd jõuab saartele lumesadu, mis laieneb üle Lääne-Eesti ning on tuisku. Puhub kagutuul 4 kuni 9, puhanguti 13, saartel ja rannikul 8 kuni 13, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Külma on saartel ja läänerannikul 0 kuni -5, mandril -6 kuni -12 kraadi.

Hommik tuleb pilvine. Lääne-Eests sajab lund ja tuiskab. Puhub kagutuul 5 kuni 10, puhanguti 14, saartel ja rannikul 8 kuni 13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Külma on saartel ja läänerannikul 0 kuni -3, mandril -4 kuni -10 kraadi.

Ka päev tuleb pilvine ning sajab lund ja tuiskab. Saartel tuleb ka lörtsi ning on jäävihma oht. Õhtul sadu hõreneb. Puhub ikka mõõdukas, iiliti tugev kagutuul ning õhutemperatuur on saartel ja läänerannikul -3 kuni +1, mandril -4 kuni -8 kraadi.

Järgnevatel päevadel naaseb meile pehme talveilm. Taevas on valdavalt pilves ning päevad on sajused. Tuleb nii lund kui ka lörtsi, plusskraadide korral ka vihma. Teedel püsib jäiteoht. Õhutemperatuurid püsivad mõne pluss- ja miinuskraadi vahel.