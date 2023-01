Zelenski: Bahmuti ja Solederi kaitse püsib ägedatest lahingutest hoolimata

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas on oma pühapäevaõhtuses videopöördumises, et Ukraina väed hoiavad Bahmuti ja Soledari linnu rasketest lahingutest hoolimata. Ukraina kaitsejõudude lõunaringkonna esindaja Natalia Humenjuk kinnitas, et Ukraina väed teevad reide üle Dnipro jõe ning kogu Dnipro idakallast võib pidada rindejooneks. Humenjuki sõnul on nende rünnakute eesmärgiks Vene vägedele kaotuste tekitamine, mitte territooriumi hõivamine.