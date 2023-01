Biden külastas esimest korda USA lõunapiiri

USA president Joe Biden külastas enne Mehhikosse minekut riigi lõunapiiri ja kohtus Texase vabariiklasest kuberneri Greg Abbottiga, kes nõuab USA valitsuselt ebaseadusliku rände piiramist. USA valitsus on lähiajal uuendanud legaalselt riiki pääsemise viise asüülitaotlejatele, kes on tulnud Kuubast, Haitist, Nicaraguast ja Venezuelast. Samas on võetud kasutusele Trumpi ajast pärit sektsioon 42, mille alusel saab asüülitaotlejaid piirilt kiirelt tagasi saata. Bideni erisuunalisi poliitikaid on seetõttu kritiseerinud mõlema USA suurpartei poliitikud.

Ameerika Ühendriikide president Joe Biden tegi hiljuti esimese visiidi USA lõunapiirile Mehhikoga, mis on esimene Bideni visiit lõunapiirile presidendiametis olles. USA presidendi immigratsioonipoliitika on sattunud mõlema USA suurpartei ehk nii demokraatide kui vabariiklaste kriitika osaliseks.

Biden saabus pühapäeval Texase osariiki El Paso linna, kuhu detsembris saabus suur hulk Nicaraguast pärit migrante. Järgmisena suundub Biden esmaspäeval Mehhikosse, kus ta kohtub riigi presidendi Andrés Manuel López Obradori ning Kanada peaministri Justin Trudeauga Põhja-Ameerika liidrite tippkohtumisel.

Biden ei teatanud visiidil piirialale uutest rändemeetmetest, tõi Wall Street Journal esile. "Nad vajavad palju ressursse. Me hangime neile need," kinnitas Biden ajakirjanikele piirirajatises (Bridge of the Americas Port of Entry).

Paar päeva enne visiiti teatas Biden, et USA valitsus hakkab väga aktiivselt võitlema ebaseaduslike piiriületuste vastu piiril. See on häirinud osasid demokraate ja sisserännet pooldavaid aktiviste. Biden on lubanud jätkata või laiendada mitmeid eelmise presidendi Donald Trumpi ajal loodud meetmeid sisserände vähendamiseks. Trumpi presidendiameti ajast on Biden üle võtnud ka vastuolulise koroonapandeemia ajal vastu võetud sektsioon 42-e, mille kohaselt võib varjupaigataotlejaid kiirelt piirilt tagasi saata.

USA valitsus teatas eelmisel nädalal, et hakkab sektsioon 42 alusel saatma kiirelt tagasi Kuubast, Haitist, Nicaraguast ja Venezuelast pärit asüülitaotlejad. Nendest riikidest pärit migrandid on tekitanud USA-le suurimaid väljakutseid viimase aasta jooksul. The Wall Street Journal tõi esile, et USA valitsus tegi selle sammu hoolimata asjaolust, et varem kinnitati, et tervisejulgeoleku tõttu enam see meede ei päde. Samuti analüüsib USA ülemkohus kas sektsioon 42 on õiguspärane.

USA valitsus teatas samal ajal uuest programmist, mille abil saaks kuni 30 000 migranti siseneda nendest neljast riigist USA-sse legaalselt. Lisaks kavatseb Ameerika Ühendriikide valitsus uuendada Trumpi administratsiooni ajast pärit põhimõtet, mille kohaselt ei saa piiri ületanud inimesed USA-s varjupaika kui nad pole seda taotlenud mõnes riigis enne Ameerika Ühendriikidesse jõudmist, nt Mehhikos.

Bideni administratsiooni immigratsioonipoliitikait kritiseerisid USA esindajatekoja progressivsed demokraadid Pramila Jayapal ja Jesús "Chuy" García, kes kiitsid uusi meetmeid riiki legaalselt sisenemiseks, kuid olid vastu sektsioon 42 kasutamisele. Vabariiklased ja immigratsiooni piiramist soosivad aktivistid on samas vastu meetmele, mille kohaselt humanitaarkaalutlustel riiki lubatud inimesed ei lähe viisalimiidi alla. Vabariiklane Chuck Grassley, kes esindab esindajatekojas Iowa osariiki on kutsunud üles humanitaarkaalutlustel riiki saamist piirama.

USA valitsus on sattunud kimbatusse, et kuidas tegeleda kasvava ebaseadusliku piiriületusega USA lõunapiiril. 2022. aasta septembriks oldi ebaseadusliku piiriületuse eest vahi alla võetud rekordilised 2,2 miljonit inimest. El Paso kuulutas eelmisel kuul suure sisserände pärast välja eriolukorra, kuna suur hulk ebaseaduslikult piiri ületanud asüülitaotlejaid ületasid föderaalse immigratsiooniameti ja linnavõimude suutlikkuse neid menetleda.

Bidenit tervitas Texases osariigi vabariiklasest kuberner Greg Abbott, kes on varem Bidenit kritiseerinud. Vabariiklased on viimased kaks aastat nõudnud, et Biden külastaks riigi lõunapiiri. Vabariiklaste sõnul pole USA president piisavalt tegelenud immigratsiooniga.

Abbott ütles ajakirjanikele, et Biden tuli kohale "kaks aastat ja umbes 20 miljardit dollarit liiga hilja". Texase kuberneri sõnul tahab ta presidendilt karmimaid meetmeid piiril kontrolli taastamiseks, sh ebaseaduslikult piiri ületanud inimeste kinnipidamine ja piiritara ehituse jätkamine Texase osariigis. Biden kinnitas pühapäeva pärastlõunal, et pole veel Abbotti ettepanekutega tutvunud.

The Wall Street Journal tõi esile, et Abbott ehitas suurenenud immigratsioonivoo tõttu El Paso lähistele merekonteineritest barjääri. Abbott on üks mitmest kubernerist, kes on bussitäite kaupa migrante saatnud demokraatide kontrollitud linnadesse, et immigratsioonile tähelepanu tuua.