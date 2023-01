Uuring: 57 protsenti brittidest usub, et Brexit tõi rohkem kahju kui kasu

Enamus brittidest (57 protsenti) usub nüüdseks, et Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust on toonud rohkem probleeme kui neid lahendanud. Sama arvab 33 protsenti Briti konservatiivse erakonna valijatest. Ainult 22 protsenti tooride valijatest usub, et Brexit on lahendanud rohkem probleeme kui neid tekitanud.

Ühingu Best for Britain poolt tellitud küsitlusuuringu kohaselt arvab nüüdseks 57 protsenti brittidest, et Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust on tekitanud rohkem probleeme kui neid lahendanud. 33 protsenti Briti konservatiivse erakonna valijatest arvab sama.

Ainult 22 protsenti tooride valijatest arvas, et Brexit on rohkem probleeme lahendanud kui neid tekitanud, vahendas The Telegraph. Kogu Briti valijaskonnast arvab ainult 10 protsenti, et Brexit on lahendanud rohkem probleeme kui neid lahendanud.

Pea kolmandik tooride valijatest (32 protsenti) arvas, et Euroopa Liidust lahkumine pole tekitanud ei uusi probleeme ega lahendanud vanu. Ülejäänud 13 protsenti ei osanud mõjude osas arvamust avaldada.

Küsitletud tooride valijate jaoks osutus suurimaks mureks Põhja-Iiri piir Iiri vabariigiga. Põhja-Iiiri piiri avatuna hoidmist on raske hoida kooskõlas Ühendkuningriigi sooviga lahkuda Euroopa Liidu majandusruumist. Senised kompromissid on tekitanud pingeid, mistõttu Põhja-Iiri unionistid kardavad, et kompromisside tõttu lõhe Põhja-Iirimaa ja Suurbritannia vahel suureneb.

Nendest tooride valijatest, kes on Brexitis pettunud muretsevad tervelt 39 protsenti Põhja-Iiri piiri pärast. 36 protsenti muretses kaubavahetuse suurenenud bürokraatia pärast ning 33 protsenti vaba liikumise lõppemisest tingitud töö leidmise raskuste üle.

Mitmed Briti parlamendi tooridest saadikud ütlesid The Telegraphile, et avalikkus on Brexitis pettunud, kuna senised konservatiivide juhitud valitsused pole suutnud Brexiti hüvesid täiel määral ellu viia.

Üks euroskeptiline toori saadik ütles lehele, et tal on väga kahju, et Jacob Rees-Mogg pole enam Brexiti võimaluste minister. Sama allikas kinnitas, et tal ja ta kolleegidel on jätkuvalt tunne nagu nad peaks valitsusega lahnguid Põhja-Iiri protokolli üle ja Brüsseli bürokraatia vastu.

Brexitit toetanud John Redwood oli pettunud, et Suurbritannia pole saavutanud tema sõnul taas kontrolli oma piiride üle ega suutnud kontrollida väikepaate, miskaudu ebaseaduslikult Briti saartele tullakse. Samuti on lahendamata kalastusõigused ning Briti valitsus kasutab siiani tema sõnul Maastricthi kriteeriumitest tulnud kasinuspoliitikat.

Samas tõi Tobias Ellwood The Telegraphile võrdluseks välja, et kui majandusplaanide korrigeerimiseks on vabalt võimalik riigi peaminister välja vahetada ja isegi riigi strateegilist kaitseplaani saab üle vaadata, "seega miks mitte näidata julgust korrigeerida oma Brexiti lähenemist, mis läheb meile maksma neli protsenti meie SKP-st".

Brexitit toetanud Ellwood rõhutas, et mitte keegi ei kutsu üles korraldama uut referendumit, kuid see viimane küsitlusuuring kinnitab tema arust, et üha suurem osa valijaskonnast arvab, et see pole see Brexit, mille poolt nad hääletasid. "Samas see püsib Westminsteris nii tabuteema, eriti meie liikmete seas, et me ei taha seda Pandora laegast avada," lisas Ellwood.

Briti valitsus võttis varem sihiks tühistada või üle vaadata pea 4000 siiani kehtinud Euroopa Liidu õigusakti, mis peale Euroopa Liidust lahkumist jäid Briti õiguse osaks. Briti peaminister Rishi Sunak samas tõi välja, et ministrid võivad mõned Euroopa Liidu õigusega seotud õigusaktid lükata edasi kuni 2026. aastani.

Küsitlusuuringus oli 2000 Briti täiskasvanut ning valim oli poliitiliselt ja rahvuse järgi esinduslik.