Roomet Sõrmusest saab Berliinis Eesti saatkonna majandusnõunik

Sõrmus ütles ERR-ile, et on Saksamaal õppinud ja elanud ning koostöö Saksamaaga on olnud tihe.

"Tundus huvitav töö ja võimalus ning haarasin sellest kinni," ütles Sõrmus.

Sõrmus läheb Eesti saatkonda Berliinis tööle 3,5 aastaks.

Viimased 15 aastat põllumajandus-kaubanduskoda juhtinud Roomet Sõrmus teatas möödunud nädala reedel, et ei jätka enam uut ametiaega ja on otsustanud edasi tegutseda väljaspool põllumajandussektorit.

Põllumajandus-Kaubanduskoja uueks juhiks valiti endine maaeluministeeriumi kantsler Ants Noot.