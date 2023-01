Läti kohtutöötajad ähvardavad streigiga

Detsembris saatis 924 kohtutöötajat kirja justiitsnõukogule. Töötajad kurtsid, et inflatsiooni tõttu väheneb nende sissetulek. Läti justiitsnõukogu juht Aigars Strupišs ütles, et kohtutöötajad on aastaid pidanud kannatama rahapuuduse käes, vahendas LSM.

"Jutt käib kohtunikuabidest, kohtusekretäridest, arhivaaridest. Palgad jäävad vahemikku 900-1200 eurot. Kui me räägime kohtust, kuhu me tahame saada kvalifitseeritud juriste, siis on selge, et 900 euro eest kuus pole võimalik saada korralikku juristi. Selle teemaga tuleb kiiresti tegeleda," ütles Läti justiitsnõukogu juht Aigars Strupišs.

Strupišsi sõnul tekkis selline olukord sellepärast, et esimese ja teise astme kohus allub korralduslikult ja rahaliselt justiitsministeeriumile. Strupišsi sõnul pole selline süsteem end õigustanud. Justiitsnõukogu soovib seetõttu üle võtta kohtute haldamise ja eelarve.

"Kohtud peavad sellegipoolest olema sõltumatud. Kohtud peavad eelarve osas rääkima otse parlamendiga, valitsusega, mitte läbi ministri. Iga minister on oma poliitilise kaalu ja võimetega," ütles Strupišs.

Läti riigikohus ei sõltu oma eelarve osas justiitsministeeriumist.