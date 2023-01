USA ülikool vallandas Muhamedi pilti näidanud õppejõu

USA-s Minnesota osariigis asuv Hamline'i ülikool vallandas õppejõu, kes näitas tudengitele prohvet Muhamedi pilti. Üks moslemist tudeng kaebas õppejõu peale ja väitis, et tegemist oli rünnakuga tema religiooni vastu.

Ülikool vabastas ametist Erika Lopez Prateri. Ajalehe The New York Times teatel vallandas õppejõu Hamline'i president Fayneese Miller.

Paljud moslemid ei toeta prohveti pildi näitamist, sest nende väitel võib see viia pildil oleva kujutise ülistamiseni. Õpilastele saadetud kirjas vabandas Miller juhtunu pärast.

The New York Timesi teatel andis õppejõud oma õppekavas varem teada, et nad näevad loengutes pühade tegelaste pilte, sealhulgas prohvet Muhamedi ja Buddhat.

Lopez Prater andis tudengitele ka enne pildi näitamist märku, et nad võivad klassiruumist lahkuda. Ükski tudeng loengust ei lahkunud. Hoiatustele vaatamata väitis moslemist tudeng Aram Wedatalla, et pildi vaatamine häiris teda.

"Moslemi ja mustanahalise inimesena ei tunne ma, et kuulun kogukonda, kus nad mind ei väärtusta ega näita üles sama lugupidamist, mida ma nende suhtes näitan," ütles Wedatalla.

Wedatallat hakkasid seejärel toetama teised moslemitest tudengid, kes polnud isegi loengus. Nende sõnul rünnati nende usku. Selle tulemusena Lopez Prater enam kevadsemestril ülikoolis ei tööta, vahendas DailyMail.

Ülikooli president väitis veel oma kirjas, et kuigi akadeemiline vabadus on väga oluline, siis ei tohi see tulla teiste vastu viisakuse näitamise arvelt.

Mõned eksperdid leiavad siiski, et õppejõu vallandamine oli rünnak akadeemilise vabaduse vastu. Üks islami kunstiajaloolane kirjutas arvamusloo, kus kaitses Lopez Praterit. Sõnavabaduse organisatsioon PEN America teatas, et Lopez Prateri vallandamisega rikuti tõsiselt akadeemilist vabadust.