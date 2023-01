Leedu otsib toetust Ukraina NATO-sse võtmisele

Leedu president Gitanas Nauseda plaanib kantselei teatel külastada erinevaid riike, et selgitada, miks on tähtis Ukraina allianssi vastu võtta.

"Leedu president Gitanas Nauseda kavatseb enne tippkohtumist külastada mitut NATO pealinna, et arutada, milliste eesmärkideni oleks võimalik Vilniuses toimuval tippkohtumisel jõuda. Ma ei varja, need pealinnad ei pruugi olla meie liitlased. Liitlaste all pean silmas ideoloogilisi liitlasi, kes jagavad Ukraina küsimuses meie seisukohti," rääkis Leedu presidendi nõunik Asta Skaisgiryte.

NATO tippkohtumine toimub Leedus 11.-12. juulil.